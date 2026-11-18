L’inquiétude de savoir s’il va partir ou rester avec les Xolos de Tijuana s’est intensifiée dans la dernière ligne droite du Torneo de Apertura de la Liga MX, et après le but qu’il a inscrit lors du match du Mexique contre la Jamaïque, en quarts de finale de la Liga de Nations de la Concacaf 2026.

Gilberto Mora va-t-il partir pour l’Europe ?

Au cours des derniers mois, Gilberto Mora aurait suscité l’intérêt de deux clubs européens, mais jusqu’à présent on ignore s’il a reçu une proposition économique concrète, après avoir fêté ses 18 ans le 14 octobre dernier, ce qui était l’un des points qui le freinaient.

Aunque tampoco podemos olvidar que el jugador tiene contrato firmado avec les Xolos de Tijuana hasta 2029 et, en caso de incumplirlo, tendría que pagar varios millions de pesos para poder firmar con otro club del viejo continente.

Gilberto Mora, tras los rumores de un posible fichaje en Europa, recientemente respondió: « À vrai dire, je suis actuellement concentré sur Xolos; je laisse ce travail à mon représentant, c’est elle l’experte dans ce domaine, moi je vais continuer à démontrer mon football, et espérons que cela se concrétise si Dieu le veut », de acuerdo con lo informado por TUDN.

Pour l’instant, on sait que plusieurs clubs suivent de près les performances du footballeur, indiquent des rapports, bien qu’il n’ait pas été rendu public qu’il y ait des négociations avec l’un d’entre eux en particulier. Ce qui suggère qu’il continuera très probablement au sein de l’équipe dirigée par Sebastián « Loco » Abreu.

Gilberto Mora et la Sélection mexicaine

Gilberto Mora fait partie des joueurs convoqués par Rafael Márquez à l’

équipe nationale du Mexique pour affronter Jamaica en quarts de finale de la Liga de Nations de la Concacaf 2026, et ce mardi 17 novembre se jouera le match retour dans le stade des Rayados de Monterrey.

Le match Mexique vs Jamaïque est programmé pour les 20h30, heure centrale du pays, et sera transmis en direct par Canal 5, Azteca 7, Amazon Prime, ViX Premium, Claro Sports. À ce jour, tout indique que le joueur des Xolos sera titulaire.