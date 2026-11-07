Avant que Flaneli n’offre un menu avec divers desserts, il existait un flan que la famille de Gisela Esparza apportait lors des réunions. Il était préparé par sa grand-mère Sandra Inzunza, qui cuisinaient pour ses proches et offrait aussi ses flans. Les gens l’appréciaient tellement qu’ils commencèrent à les demander pour les partager lors de leurs propres célébrations.

Gisela a appris d’elle le goût de la pâtisserie. Avec le temps, sa mère a commencé à accepter des commandes, mais lorsque Sandra est décédée, elle a cessé de préparer les flans. Gisela continua de les apporter lors des réunions familiales et ses amis ont commencé à l’inciter à les vendre par parts.

L’idée est devenue réalité lorsqu’elle a voulu réunir de l’argent pour voyager avec ses amis. Elle a décidé de préparer des flans et de vendre les portions pour voir comment cela fonctionnait. La réponse fut favorable et cette expérimentation s’est transformée, il y a un peu plus d’un an, en un business auquel elle a ensuite ajouté d’autres desserts.

L’héritage de la grand-mère dans la pâtisserie

Ainsi naquit Flaneli. Aujourd’hui, Gisela a 21 ans, elle étudie les Finances à l’Université autonome de Sinaloa, à Culiacán, et organise son emploi du temps pour répondre aux commandes.

Dans son menu, on compte environ huit options, parmi lesquelles la carlota, les besitos de nuez et des tranches de flan au caramel et à la confiture de lait. Elle prépare aussi des tables de desserts pour des événements et ose tester de nouvelles recettes lorsque ses clients lui demandent quelque chose de différent.

Pour elle, entreprendre signifie gagner en indépendance. Bien que ses parents restent à ses côtés, elle est fière de pouvoir acheter avec sa propre argent certaines choses dont elle a besoin et qu’elle désire.

Expansion et avenir de Flaneli

Son objectif est de faire croître Flaneli et d’ouvrir des pâtisseries à Culiacán. Pour l’instant, ses desserts sont déjà arrivés jusqu’à Monterrey et une amie a même voulu les emporter jusqu’à Phoenix.

Les commandes de Flaneli peuvent être passées sur Instagram, sur le compte Flaneli Repostería, ou par WhatsApp au 672 109 8764. Les desserts entiers exigent un préavis d’un à deux jours, tandis que les portions sont en général disponibles.

Gisela continue d’étudier et de préparer des desserts, avec l’idée que ce qui avait commencé comme une façon de réunir de l’argent se transforme peu à peu en un business de plus en plus grand. Dans chaque flan demeure aussi le souvenir de sa grand-mère, celle qui lui a transmis une recette qui finira par lui ouvrir son propre chemin.