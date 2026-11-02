À Guillermo Campos, que ses amis appellent Memo, lui plaît une idée simple: que chacun puisse dîner de bons tacos sans devoir attendre le paiement de deux semaines.

Coi, dans El Pastorcito, son établissement situé à Barrancos, on propose des tacos al pastor à 15 pesos, des portions petites, avec de la viande sur trompo et de l’ananas, à la manière de ceux qu’il a découverts lors de ses voyages à Mexico.

Dans cette expérience, il a trouvé le concept qu’il souhaite aujourd’hui partager avec ses voisins: manger des tacos fraîchement préparés, debout, apprécier le goût et payer une addition accessible.

Memo a 33 ans et 18 ans d’expérience dans le secteur de la restauration. Il a commencé en bas de l’échelle, comme garrotero et, au fil du temps, il a exploré différentes facettes de la gastronomie.

C’est pendant ses voyages qu’il a goûté les tacos al pastor traditionnels de la capitale du pays. Ils lui ont tellement plu qu’il a commencé à imaginer comment ramener cette expérience à Culiacán, où il voulait proposer une offre dotée des caractéristiques qu’il avait découvertes :

viande sur trompo, ananas coupée directement sur le taco et des portions réduites qui permettent d’en déguster plusieurs sans dépenser beaucoup.

« Je voulais apporter ce concept ici à Culiacán », confie-t-il à Tus Buenas Noticias.



La expérience de Memo dans la gastronomie

Le secret d’El Pastorcito réside dans l’association de la préparation traditionnelle des tacos al pastor avec un tarif pensé pour le budget de ceux qui travaillent tous les jours et qui recherchent un dîner savoureux sans grever leur dépense hebdomadaire.

Memo explique qu’il veille à disposer d’une personne qui maîtrise la préparation du pastor à la mode de Ciudad de México, car il veut préserver cette façon de travailler sur le trompo et servir la viande avec l’ananas.

La proposition répond aussi à une réalité qu’il connaît bien: tout le monde ne peut pas se permettre un dîner dans un restaurant.

« Je veux être une option pour ce genre de personnes qui approchent de la fin de leur quinzaine ou de leur semaine », affirme-t-il.

« Que nous soyons le quotidien de chaque personne », ajoute-t-il.

L’idée est qu’un travailleur puisse s’arrêter pour dîner après sa journée, qu’une famille trouve une alternative accessible ou qu’une personne affamée puisse bien manger sans dépenser trop.

LEngagement d’offrir des tacos accessibles

Après des années passées à travailler pour d’autres, Memo a décidé de tenter sa chance par lui-même. Il savait que se lancer comportait des risques, mais il comprenait aussi qu’il fallait tenter l’expérience pour découvrir jusqu’où il pouvait aller.

« Celui qui n’ose pas, ne saura jamais s’il aurait pu », dit-il pour encourager d’autres personnes à entreprendre.



Ainsi est née El Pastorcito, une affaire qu’il gère personnellement et à laquelle il consacre une grande partie de ses journées. Ses horaires débutent en fin d’après-midi et se prolongent jusqu’au petit matin: il ouvre à 4:30 et travaille jusqu’à 1:45 du matin, tous les jours.

Memo vit à Barrancos et connaît l’environnement dans lequel il a installé son stand. Pour lui, entreprendre dans sa propre communauté signifie aussi rapprocher une option de restauration à ceux qui vivent et travaillent dans le quartier.

Le commerce se situe sur l’avenue des Empaques, entre Rosendo Rodríguez et l’allée Artículo 73, à Barrancos.

Âgé de 33 ans, le jeune taquero continue de miser sur la gastronomie, une activité sur laquelle il est arrivé après avoir étudié dans une autre filière, mais dans laquelle il a accumulé 18 ans d’expérience.

Aujourd’hui, il cherche à faire connaître davantage ses tacos al pastor, préparés selon le style de Ciudad de México, avec viande de trompo, ananas et un prix de 15 pesos.

Son objectif est que les voisins de Barrancos trouvent en El Pastorcito un endroit où ils peuvent revenir lorsqu’ils ont envie de tacos, souhaitent partager un dîner ou simplement avoir de quoi manger le soir sans dépenser davantage.