Morelia, Michoacán, le 24 novembre 2026. Un homme a été arrêté à la Central de Autobuses de Morelia alors qu’il aurait tenté de transporter 10 kilogrammes de marijuana vers la Ville de Mexico, a indiqué la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán.

L’arrestation a eu lieu dans le quartier Félix Arreguín, après qudes agents de la Guardia Civil, affectés à l’unité Guardianes del Camino, aient suivi un signalement d’un citoyen concernant une personne transportant une mallette dégageant une forte odeur de marijuana.

Lors de l’intervention, les agents ont inspecté le bagage et ont découvert huit paquets enveloppés d’un ruban gris contenant de l’herbe verte présentant les caractéristiques propres à la marijuana, pesant environ 10 kilogrammes.

Arrestation d’un homme en possession de marijuana à la Central de Autobuses de Morelia

Suite à cette découverte, les agents de sécurité ont arrêté l’homme, qui aurait l’intention de transporter la substance illicite jusqu’à la Ville de Mexico, et il a été remis aux autorités compétentes afin de déterminer sa situation juridique et de poursuivre les enquêtes sur l’origine et la destination de la cargaison.

La SSP renforce la vigilance contre le trafic de drogue dans le Michoacán

La Secretaría de Seguridad Pública a indiqué qu’elle maintiendra les opérations de surveillance et de prévention du crime dans des points stratégiques du Michoacán, dans le but de combattre le trafic de substances illicites et de renforcer la sécurité de la population.

Par ailleurs, il a réaffirmé l’importance de la collaboration citoyenne pour signaler les activités suspectes et contribuer aux actions de prévention du crime, en soulignant que la participation de la société est essentielle pour renforcer la sécurité, détecter rapidement les risques potentiels et bâtir des communautés plus paisibles et protégées pour tous et toutes.

Comment signaler des activités délictueuses dans le Michoacán ?

Les citoyens peuvent utiliser le numéro 911 pour signaler toute urgence et le 089 pour déposer des signalements anonymes. Les deux lignes permettent de communiquer des faits susceptibles de représenter un risque pour la sécurité publique.