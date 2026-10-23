Le nom de Horacio Llamas Grey est gravé en lettres d’or dans l’histoire du sport mexicain, et plus particulièrement dans le basket-ball, discipline dans laquelle il réalisa une prouesse qui franchit les frontières et plaça sa terre natale sur la carte de la plus haute compétition professionnelle de ce sport au monde.

Originaire de la municipalité d’El Rosario, Sinaloa, Llamas devint une référence du sport national en étant le premier joueur né au Mexique à atteindre la National Basketball Association (NBA), considérée comme la ligue de basket-ball la plus prestigieuse de la planète.

Son accomplissement représenta un moment historique pour le Mexique, car il démontra que le talent national pouvait concurrencer dans des environnements de très haut niveau et ouvrit une porte qui, durant des années, semblait lointaine pour les joueurs mexicains qui rêvaient d’atteindre le basket-ball américain.

Sa date de début a marqué un avant et un après

Le 2 mars 1997 fut le jour où Horacio Llamas fit ses débuts en NBA avec les Phoenix Suns.

Son arrivée représentait bien plus qu’une opportunité individuelle: il fut un événement pour le basket-ball mexicain, devenant un pionnier et une source d’inspiration pour ceux qui cherchaient à s’ouvrir un chemin dans le sport professionnel.

Pendant son passage chez les Suns, le joueur rosarense participa à 28 rencontres au cours des saisons 1996-1997 et 1997-1998, gravant son nom dans l’histoire de la franchise et du sport national.

Après son expérience en NBA, Llamas poursuivit sa trajectoire sportive en dehors des États-Unis, tentant sa chance en basket-ball européen avant de revenir dans les ligues professionnelles du Mexique.

Le fait d’armes accompli par Horacio Llamas l’a hissé parmi les principaux repères du basket-ball mexicain, non seulement pour avoir atteint la NBA, mais aussi pour représenter l’effort, la discipline et la persévérance nécessaires pour atteindre l’élite sportive.

Sa trajectoire demeure une source de fierté pour les rosarenses, qui voient dans son histoire un exemple de dépassement et une démonstration que depuis les municipalités de Sinaloa peuvent émerger des figures capables de transcender à l’international.

Pour reconnaître son héritage, il y a quelques années sa terre natale lui a rendu hommage en attribuant son nom au complexe sportif municipal.

Ainsi, Horacio Llamas Grey demeure une figure historique du sport mexicain et le rosarense qui a ouvert une porte fondamentale pour les basketteurs nationaux qui aspirent à conquérir les planches de la NBA.