Deux jours ont suffi. Après avoir parcouru les routes qui partent de La Paz en direction de la côte, une conclusion inconfortable pour la concurrence est apparue : Hyundai Venue 2027 conduit mieux que presque tout ce qui se vend à son prix.

Pour ce niveau de raffinement Hyundai demande 395 000 pesos pour la version GL manuelle et 449 000 pour la Limited automatique. Des chiffres qui dépassent la moyenne du segment, et au cours du trajet il est devenu clair où cet argent supplémentaire avait été dépensé.

Premières impressions en montant à bord du Hyundai Venue 2027

Approcher la voiture pour la première fois laisse une interrogation saine : coûte-t-elle vraiment moins de 400 000 pesos ? Rien dans son allure ne trahit un modèle d’entrée de gamme, et cela prédispose favorablement même avant d’ouvrir la porte.

Maintenant à l’intérieur, s’installer prend quelques secondes. La hauteur du siège permet de maîtriser la circulation sans avoir l’impression d’être accroché à un banc, et le volant s’ajuste en hauteur et en profondeur, détail que plusieurs concurrents encore négocient dans leurs versions d’entrée.

En posant la main sur le tableau, intervient la première surprise : plastiques texturés, réglages homogènes et rien qui grince à la pression. De même, fermer la porte produit un son massif, de ceux que l’on utilise sans s’en rendre compte pour juger de la solidité d’une voiture.

Pendant ces premiers minutes apparaît une sensation difficile à feindre, celle d’être dans quelque chose de soigné. Et cette impression tient après deux jours d’utilisation, ce qui est habituellement le moment où apparaissent les détails mal résolus.

À bord : écrans, sièges et coffre

Une fois en mouvement, l’écran central de 10.25 pouces a démontré sa valeur. L’image reste nette même avec le soleil bas de Baja California qui entre par le côté, les icônes sont grandes et le système répond sans retard. De plus, Apple CarPlay et Android Auto se connectent sans fil, de sorte que le téléphone entre simplement au démarrage.

Après trois heures au volant, le bas du dos ne proteste pas. Le rembourrage est ferme sans être dur, le dossier tient dans les courbes et la posture reste naturelle même pour quelqu’un mesurant 1,85 m.

En pratique, le coffre affiche 350 litres, ce qui en réalité signifie deux valises moyennes avec des sacs par-dessus. Même sans rabattre les dossiers arrière, l’espace suffit pour un week-end prolongé entre quatre personnes.

Au volant du Hyundai Venue 2027

Sortir du parking suffit pour remarquer qu’il y a quelque chose de différent. Et cela même si le moteur est l’un des plus petits — un litre, trois cylindres, turbo —, il délivre néanmoins 118 chevaux et se déplace comme s’il avait une taille bien plus grande.

Pour le dire sans technicisme, la poussée arrive dès que l’on appuie sur l’accélérateur, et non après avoir exploité le moteur à fond. Au feu cela signifie partir sans que quiconque vous coupe la trajectoire ; sur l’autoroute, doubler un tracteur sans cette prière silencieuse que nous avons tous récitée.

Et il y a un détail que peu de brochures annoncent : il sonne bien. Beaucoup de moteurs trois cylindres bourdonnent comme un aspirateur; mais celui-ci ronronne avec une tonalité presque sportive lorsque vous le sollicitez, et à vitesse de croisière il reste si silencieux que les discussions à l’intérieur du véhicule coulent sans élever la voix.

En ce qui concerne la tenue de route, le volant demande l’effort juste, ni lourd ni mou, et la suspension avale bosses et nids-de-poule sans que la tête ne rebondisse. En bref, il se conduit avec la fluidité d’une voiture bien plus chère.

Boîte à double embrayage : l’avantage caché du Hyundai Venue 2027

Maintenant, le plus grand accomplissement de l’ensemble réside dans la transmission. La version Limited utilise une boîte à double embrayage à sept rapports, connue sous le nom de DCT, qui fonctionne comme deux boîtes manuelles en relais : pendant qu’une est utilisée, l’autre a déjà la suivante prête.

Et l’effet se remarque immédiatement. Les changements chutent en quelques millisecondes, le moteur redescend en tours à chaque rapport et l’accélération paraît linéaire, comme dans des voitures beaucoup plus chères.

Pourtant, la comparaison inévitable arrive avec les boîtes CVT utilisées par presque tous ses rivaux. Une CVT n’a pas de rapports fixes, donc en accélérant fort le moteur reste bloqué en haut des tours, ronflant, tandis que la voiture gagne de la vitesse lentement.

Hyundai Venue 2027 évite complètement ce sentiment de mixeur. Cependant, il convient de connaître le point faible des DCT : en trafic urbain ou lorsque l’on démarre à partir de zéro elles peuvent hésiter.

Pour conclure, les modes Eco, Normal et Sport modifient vraiment le caractère de la voiture. En Sport la boîte maintient les rapports et le moteur devient nettement plus joueur.

Magnite, Tera et Sonet : à quoi ressemblent leurs rivaux

Trois noms reviennent sans cesse dans la liste d’achat de ceux qui cherchent leur premier SUV, et chacun joue différemment.

En premier lieu, Nissan Magnite est le rival le plus proche dans le concept. Il vient d’Inde avec un moteur 1.0 turbo à trois cylindres, bien qu’il délivre 99 chevaux, soit près de vingt de moins. La boîte est manuelle ou CVT, et c’est là qu’il perd le duel de raffinement.

Ici le prix démarre autour de 398 900 pesos en Advance CVT et l’Exclusive CVT atteint 447 900, avec une garantie de trois ans ou 60 000 kilomètres, bien loin des sept ans de Hyundai.

Pour sa part, Volkswagen Tera s’appuie sur la sécurité : note maximale Latin NCAP et plateforme MQB, la même architecture que les modèles plus chers de la marque. La version Trendline coûte 386 990 pesos, bien qu’elle utilise un 1.6 atmosphérique de 109 chevaux avec une boîte manuelle de cinq rapports. Pour l’automatique il faut monter à Comfortline, à 427 990, avec le 1.0 TSI de 99 chevaux et une Tiptronic de six rapports, douce et correcte, mais moins rapide que la DCT coréenne.

De même, il faut jeter un œil au Kia Sonet, cousin technique du Venue puisque les deux marques appartiennent au même groupe. Il mesure 4 110 millimètres, ce qui offre un peu plus de carrosserie, et il arrive bien équipé dès la version de base.

Le moteur est un 1.5 atmosphérique de 113 chevaux, sans turbo, avec une boîte manuelle à six vitesses sur la LX et CVT sur les autres. Les prix tournent autour de 392 000 pesos en entrée et dépassent 460 000 en version haute.

Résumé honnête : Tera remporte sur la sécurité certifiée, Sonet sur l’espace et l’équipement, Magnite sur le prix d’entrée. En revanche, Venue dispose du moteur le plus puissant du groupe et de la seule transmission à double embrayage.

Consommation et un point à mesurer

Aux chiffres officiels, Hyundai annonce 19,12 kilomètres par litre en automatique et 19,71 en manuel. Pendant le test, avec une conduite mixte et plusieurs accélérations, l’ordinateur est resté proche de ces chiffres. Avec un réservoir de 45 litres, le Hyundai Venue 2027 promet environ 860 kilomètres entre les pleins.

Cependant, il existe une question à résoudre, et il faut le dire clairement : La Paz est au niveau de la mer, un scénario idéal pour tout moteur. Il faudra répéter l’exercice à Mexico ou Toluca, à plus de 2 200 mètres, où l’air contient moins d’oxygène. Le turbo devrait compenser une bonne partie de cette perte, bien que cela se vérifie en conduite.

Sécurité

Dans ce chapitre, la version Limited intègre Hyundai SmartSense, avec freinage d’urgence automatique, assistance de maintien de voie et régulateur de vitesse intelligent avec Stop & Go, qui sur autoroute a maintenu la distance sans à-coups. De même, les deux versions disposent de six airbags, caméra de recul, capteurs arrière et surveillance de la pression des pneus.

Cela vaut-il le coup ?

Oui, à condition que l’acheteur apprécie la façon dont se conduit une voiture. L’écart par rapport à ses rivaux tourne autour de quelques milliers de pesos, montant qui se récupère dans la puissance, la finition intérieure et une boîte qui évolue dans une autre catégorie.

Dit comme ça, le GL manuel convient à ceux qui aiment conduire, tandis que le Limited DCT se justifie pour la circulation quotidienne et pour ceux qui recherchent des aides de sécurité. Verdict après deux jours au volant : dans le segment des petits SUV, peu offrent ce mélange de performance, de raffinement et de finitions.

Precios Hyundai Venue 2027

GL TM : 395 000 pesos, prix spécial de lancement

Limited DCT : 449 000 pesos, prix spécial de lancement

Mensualité depuis 3 599 pesos, acompte dès 10% et plans jusqu’à 72 mois avec un taux de 8,99%

Garantie de 7 ans et 5 ans de protection des pneus

Différences entre versions

GL TM : boîte manuelle de 6 vitesses, phares halogènes avec allumage automatique, climatisation manuelle, sièges en tissu, audio de 4 haut-parleurs, freins arrière à tambour

Limited DCT : boîte à double embrayage de 7 vitesses, phares avant à LED, clé intelligente avec bouton de démarrage, climatisation automatique, chargeur sans fil, sièges en cuir synthétique bicolore, audio de 6 haut-parleurs, frein de stationnement électronique avec arrêt automatique, freins arrière à disque, toit noir bicolore et Hyundai SmartSense

Partagés : moteur 1.0 turbo, écran de 10.25 pouces, six airbags, caméra de recul, capteurs arrière, TPMS, jantes en aluminium de 16 pouces et modes Eco, Normal et Sport

Fiche technique