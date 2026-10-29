Ce qui a commencé comme un geste d’amour et une nécessité familiale s’est finalement transformé en l’une des histoires d’affaires les plus inspirantes du Mexique. Dans l’État d’Hidalgo, un homme a décidé d’offrir à sa femme 17 vaches pour qu’elles puissent produire du lait et améliorer leurs revenus.

Sans plans d’entreprise, sans étude de marché et sans imaginer l’ampleur que prendrait sa décision, la famille a commencé à distribuer du lait maison porte-à-porte entre les voisins et les commerces locaux. Au fil des années, ce petit projet rural a évolué jusqu’à se consolider en une marque reconnue à l’échelle nationale.

Voici le cas de Santa Clara, l’une des marques laitières les plus reconnues du pays, née dans l’État d’Hidalgo à partir d’un geste apparemment simple. Une entreprise si solide qu’elle attira l’attention de l’un des géants mondiaux des boissons: Coca-Cola.

Voici l’histoire de comment une idée simple, née de l’effort quotidien, a fini par marquer un avant et un après dans la industrie laitière mexicaine.

L’origine humble : le don de 17 vaches qui a changé une histoire familiale

L’histoire commence dans une communauté de l’État d’Hidalgo, où l’économie tourne autour de l’agriculture et de la production locale. Le don des 17 vaches n’était pas un luxe, mais un investissement familial destiné à assurer les moyens de subsistance. Le lait était tiré artisanalement et stocké avec les ressources disponibles.

L’épouse de Javier Conde, a commencé à élaborer et vendre du lait frais, tandis que la famille parcourait les rues et les quartiers pour proposer le produit directement aux foyers. La proximité avec les clients et la qualité du produit ont rapidement instauré la confiance.

Pendant les premières années, Santa Clara s’est distinguée par le contrôle direct du processus de production, de l’élevage jusqu’à l’arrivée du produit final. Ce modèle de vente directe a permis à la petite entreprise de se développer sans s’endetter.

De repartir le lait porte-à-porte à la construction d’une entreprise laitière nationale

Avec l’augmentation de la demande, la famille fit le pas suivant : formaliser l’entreprise. En 1936, l’entreprise était passée de 17 à 100 vaches, ce qui a nécessité de trouver de nouveaux espaces pour la production. Comme au ranch La Quinta, où le nombre de têtes de bétail est passé à 2 200.

En 1986, on inaugura le premier magasin Santa Clara, où, en plus du lait, furent mis en vente des fromages, yaourts, confiseries, café et glaces, ces dernières devenant l’un des produits les plus vendus de l’entreprise.

Ce n’était pas des années plus tard que Santa Clara a pris une étape clé dans son développement industriel en lançant sa lait ultrapasteurisé et en construisant une usine de pasteurisation, l’une des plus modernes de l’État d’Hidalgo.

Cette grande étape a permis à l’entreprise d’élargir sa distribution et surtout de concurrencer à l’échelle nationale.

L’acquisition par Coca-Cola et la consolidation en tant qu’empire multimillionnaire

La croissance soutenue et le positionnement de la marque n’ont pas laissé indifférent. En 2012, Servando Conde a décidé de vendre Santa Clara à Coca-Cola FEMSA pour 200 millions de dollars, l’intégrant à son portefeuille de boissons et de produits laitiers.

Aujourd’hui, Santa Clara génère près de 3 500 emplois directs et plus de 17 500 emplois indirects, et propose un portefeuille comprenant divers types de lait, crèmes, fromages et plus de 30 parfums de crème glacée.

Bien qu’elle fasse désormais partie d’une multinationale, la marque conserve son essence et continue d’opérer avec le prestige qui l’a conduite à devenir l’un des cas de réussite les plus emblématiques de l’entrepreneuriat mexicain.