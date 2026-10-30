Concordia, Sinaloa.- Un homme présentant des blessures par balles a été arrêté par des éléments du Groupe interinstitutionnel dans la municipalité de Concordia, Sinaloa, après avoir été localisé sous un pont avec un fusil AK-47, des chargeurs et des cartouches.

L’arrestation a été conduite par les éléments du Groupe des Opérations Spéciales de Sinaloa (GOES), rattaché à la Police Étatique Préventive, relevant du Secrétariat à la Sécurité Publique de l’État, en coordination avec le Groupe Interinstitutionnel.

En s’approchant, les policiers ont détecté que l’individu portait des vêtements tactiques, tenait un fusil et présentait des blessures causées par des projectiles d’arme à feu, et leur ont prodigué les premiers secours.

Saisie d’un fusil AK-47 et de 136 cartouches à Concordia

Lors de l’intervention, les autorités ont saisi une arme longue et divers accessoires et munitions. L’inventaire officiel comprend :

1 homme arrêté.

1 fusil AK-47 calibre 7,62 × 39 millimètres.

5 chargeurs pour arme longue.

136 cartouches calibre 7,62 × 39 millimètres.

Les objets ont été remis sous la garde des autorités pour les enquêtes correspondantes.

Le détenu blessé à Concordia transféré à l’hôpital

En raison des blessures qu’il présentait, le détenu a été transféré à l’hôpital pour recevoir des soins médicaux, où il est resté sous la garde des autorités. Tant l’homme que l’armement et les munitions saisis ont été remis à l’autorité compétente, qui mènera les diligences nécessaires et déterminera sa situation juridique.

À ce stade, le rapport officiel ne précise pas comment l’individu a été blessé ni les circonstances dans lesquelles il a obtenu l’arme. Les autorités étatiques et fédérales ont réaffirmé leur engagement à maintenir les opérations coordonnées afin de renforcer la sécurité et de préserver la tranquillité de la population sinaloense.

Comment signaler des activités illicites dans le Sinaloa ? La population peut signaler toute urgence au 911 et utiliser le 089 pour déposer des signalements anonymes liés à d’éventuelles activités illicites. Il est recommandé de fournir des informations claires sur les faits et d’éviter de s’approcher de personnes armées ou de se mettre en danger.