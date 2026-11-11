Guadalajara, Jalisco.– La Secretaría de Cultura de Jalisco a élargi, au cours de l’année 2026, son offre artistique et culturelle en dehors de l’aire métropolitaine de Guadalajara, avec des activités dans 40 municipalités, des ateliers de formation artisanale, des concerts et des représentations théâtrales qui ont rassemblé des milliers de personnes.

Comme partie intégrante de cette stratégie de décentralisation culturelle, l’organisme a soutenu des programmes tels que Scène et École en Transit, par lesquels des présentations musicales et des pièces de théâtre ont été portées sur des places et des espaces publics de différentes régions de l’État.

À travers Caravana Artesanal y Raíz Urbana, 53 activités ont été organisées dans 40 municipalités, auxquelles ont participé 2 315 filles, garçons et adolescentes dans des ateliers liés aux métiers traditionnels, aux pratiques artisanales et à la reconnaissance du patrimoine de leurs communautés.

L’Orchestre Philharmonique de Jalisco rejoint davantage de municipalités

La décentralisation aussi inclus des prestations de formations professionnelles. Dans le cadre du programme La OFJ cerca de ti, l’Orchestre Philharmonique de Jalisco a proposé des concerts à Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan, La Barca, Jesús María, Atotonilco, Guadalajara et Ocotlán.

Ces prestations ont réuni plus de 3 000 personnes, dans le but de rapprocher la musique de concert de publics qui ont habituellement moins accès à ce type de spectacles.

L’offre culturelle aussi a inclus des rencontres et des festivals qui ont mis en valeur les expressions artistiques locales. À Chapala s’est tenue la deuxième édition du Festival des Cultures Vivantes, réunissant des compagnies de théâtre communautaire et 30 artistes de Jalisco, de Chiapas, d’Argentine, du Brésil et d’Uruguay.

Parallèlement, Lagos de Moreno a accueilli le 26e Encuentro de Teatro del Interior, qui a réuni dix compagnies provenant de divers municipalités afin de montrer la diversité des propositions scéniques qui se développent sur le territoire.

Le Jalisco renforce la participation culturelle dans ses régions

Outre la diffusion de spectacles dans différentes localités, la Secretaría de Cultura a établi des mécanismes de coordination avec les Gouvernements Municipaux et les représentants du secteur artistique afin d’identifier les besoins et d’élaborer des programmes culturels directement au sein des communautés.

Lors de la deuxième ronde des Réunions Régionales de la Culture, des autorités des 125 municipalités du Jalisco ont participé. Des conversations ont également été menées à Puerto Vallarta, Chapala, Zapotlán el Grande, Lagos de Moreno et Guadalajara, où des membres de la communauté artistique ont partagé des propositions pour renforcer la politique culturelle étatique.

Dans le cadre de cette stratégie, une agenda permanente a été établie avec des formations artistiques de l’organisme dans Teuchitlán, Teocaltiche, Mazamitla, Tapalpa et Tequila. Dans cette dernière municipalité est né le programme Tequila en Concierto, qui a réalisé cinq présentations musicales dans des espaces publics afin de rapprocher les activités artistiques des habitants et des visiteurs.

Musée national du Tequila reçoit un investissement de 15 millions de pesos

Un autre projet notable fut l’intégration du Museo Nacional del Tequila à l’Organisme Public Descentralisé des Musées, Expositions et Galeries de Jalisco. Il a reçu 15 millions de pesos pour sa restauration et pour un nouveau parcours museographique. Il a rouvert en juin avec le programme Tardes Líquidas.

D’ici septembre, le musée avait réalisé cinq prestations musicales, renouant avec son rôle d’espace de rencontre et de diffusion culturelle. Avec ces actions, la Secretaría de Cultura cherche à renforcer la participation communautaire, à élargir l’accès aux arts et à soutenir les créateurs locaux, avec une offre qui s’étende à davantage de municipalités et pas seulement à Guadalajara.