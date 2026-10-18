Culiacán, Sinaloa.- Dans un coin de sa maison, avec une charrette, quelques tables et beaucoup d’envie d’aller de l’avant, Francisco Javier Espinosa González a commencé à vendre des hot dogs et des hamburgers dans le cadre d’un projet familial.

A trois ans du début, ce petit projet est devenu Dogos & Burgers Aloha, une affaire familiale qui s’est développée grâce au soutien de ses clients et au travail de sa sœur Cecilia et de sa femme, Karely.

En 2023, les trois ont décidé de profiter d’un espace disponible face à leur domicile pour se lancer dans la vente de nourriture. L’idée était de préparer des hamburgers et des hot dogs avec de bons ingrédients et de les proposer à ceux qui vivent dans les environs.

De una carreta a un pequeño establecimiento

Les premiers mois n’ont pas été faciles. L’entreprise fonctionnait à l’extérieur et, lorsque les pluies arrivaient ou que des vents forts soufflaient, ils devaient faire face à des plats qui volaient et à des conditions peu favorables pour servir leurs clients.

Face à cette situation, la famille décida d’investir ses économies et d’aménager un petit espace pour préparer les plats. La transformation prit du temps, mais ils n’ont jamais cessé de vendre.

Pendant que les travaux de construction avançaient, Javier continuait à prendre les commandes. Les clients pouvaient voir le lieu changer peu à peu, sans que cela n’empêche qu’ils achètent.



La demande les a également poussés à améliorer leur équipe de travail et à étendre leur capacité à préparer les aliments. Actuellement, une bonne partie de leurs ventes se concentre sur les commandes à emporter et les livraisons à domicile.

Hamburguesas con sello propio

Le menu conserve ses deux produits originaux, mais propose désormais différentes options pour ceux qui cherchent quelque chose de plus qu’un hamburger traditionnel.

Parmi les favorites figure la hamburger Aloha, préparée avec de la viande, du bacon, du fromage et une tranche d’ananas dorée, qui apporte une touche tropicale. On souligne également la Embarazada, un hamburger copieux qui intègre des saucisses et du bacon, en plus de fromage gratiné.

La variété et le soin apporté aux ingrédients font partie de la proposition du restaurant.



Javier explique que maintenir la qualité est important, même face à la concurrence, car réduire les coûts à tout prix pourrait altérer le goût et l’expérience de leurs clients.

Un negocio familiar que mira hacia adelante

Derrière Dogos & Burgers Aloha se trouvent Javier, Cecilia et Karely. Les trois allient entrepreneuriat et leurs activités professionnelles respectives, organisant leur temps pour faire avancer l’entreprise, qui ouvre du vendredi au dimanche, de 18h à 22h30.

Javier a également trouvé dans le travail indépendant une opportunité d’organiser plus efficacement son emploi du temps. Après des années dédiées à l’entretien de bâtiments et d’équipements de réfrigération, il a décidé de travailler à son compte tout en poursuivant de dynamiser l’entreprise familiale.

Son prochain objectif est d’aménager l’étage pour disposer d’un espace de restauration climatisé. Pour l’instant, les ventes à emporter et les commandes à domicile demeurent la principale force de l’établissement.

Ce qui a commencé par une charrette dans le coin de leur maison a aujourd’hui son propre espace et une clientèle qui revient pour leurs hamburgers.