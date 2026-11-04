Culiacán, Sinaloa. – Il existe des messages qui méritent de rester gravés sur les murs, mais surtout dans la mémoire et dans la manière de vivre ensemble.

Avec des pinceaux, des couleurs et leurs propres idées, des étudiants de la Préparatoire Augusto César Sandino, dans le quartier Libertad, ont créé une fresque qui porte un message de paix, de respect et d’unité à leur communauté scolaire.

Les jeunes de la prépa Sandino laissent leur empreinte avec une fresque pour la paix

À travers l’œuvre « Jeunesse, valeurs et sports », les jeunes ont inscrit des messages de respect, de convivialité et de bonnes valeurs, dans une création née de leurs propres propositions et qui invite leurs camarades à reconnaître que chaque attitude compte pour bâtir un meilleur climat scolaire.

Guidés par le muraliste Gustavo Leal, ils ont participé à l’élaboration de cette intervention artistique dans le cadre du projet Vamos Pintando, porté par SUMA, Sociedad Unida IAP, en coordination avec l’Unité de Bien-être Universitaire (UBU) de l’Université Autonome de Sinaloa (UAS).

L’initiative a commencé par un concours au cours duquel les étudiants ont proposé les éléments qu’ils souhaitaient voir figurer sur le mur de leur école. Ensuite, ces idées ont pris forme et couleur grâce à la participation de ceux qui les avaient imaginées.

Ainsi, chaque coup de pinceau est devenu une opportunité de travailler en équipe, de renforcer les liens entre camarades et découvrir que chacun peut apporter des contributions précieuses aux espaces où ils étudient et vivent ensemble.

Pour Sofía Medina Sarabia, participer au projet avait une signification particulière. En plus de partager son talent, elle a pu laisser quelque chose de personnel dans l’endroit où elle apprend, vit et construit une partie de ses rêves.

« Je suis très heureux de savoir qu’une partie de mon talent restera gravée dans mon école. J’espère que cette fresque motivera d’autres jeunes à partager leurs idées et à découvrir que, avec ce que chacun sait et peut apporter, nous aidons aussi à construire un monde meilleur », a déclaré Sofía.



Les jeunes ont célébré le résultat d’un travail d’équipe qui a transformé leurs idées en un message de paix pour leurs camarades. Photo: Juan Madrigal

Son message reflète l’importance de offrir aux jeunes des espaces où leurs voix sont entendues et où leurs capacités trouvent des opportunités pour se développer. Lorsqu’on les invite à participer, ils découvrent aussi que leurs idées peuvent se transformer en actions qui profitent aux autres.

Lors de l’inauguration, la directrice de l’établissement, Venicia Chaparro Chávez, a remercié les institutions et les personnes qui ont rendu cette initiative possible, estimant qu’elle offre aux élèves une opportunité de développer leur créativité et de renforcer leur sens d’appartenance à leur école.

« Nous remercions du fond du cœur l’UBU, SUMA, le programme Culture de Paix depuis les Droits Humains et à chacune des autorités, enseignants, étudiants et collaborateurs qui ont uni leurs efforts pour réaliser ce projet. Leur soutien et leur disponibilité ont permis que notre école dispose d’un espace plein de couleur, de créativité et de sens, où l’art nous rappelle que nous pouvons nous rencontrer, partager nos idées et construire ensemble une meilleure communauté », a déclaré Chaparro Chávez.

