Le Cruz Azul de Joel Huiqui a largement battu León chez eux. Malgré cela, l’entraîneur celeste ne se rend pas et travaillera pour obtenir un match parfait dimanche afin de se qualifier pour la Demi-finale. En effet, le technicien originaire du Sinaloa a signalé que l’avance obtenue sur le territoire guanajuatense n’assure pas le passage.

“L’avantage ne détermine pas le destin. Nous devons analyser ce que nous avons bien fait, ce que nous avons mal fait et ce que nous pouvons améliorer. Le retour ne sera pas facile, cela dépend de nous. L’équipe est capable de plus”, a-t-il déclaré en conférence de presse. « La grande avantage est que nous avons de bons joueurs à tous les postes”.

Le entraîneur a apprécié que son effectif ait accompli une bonne partie de ce qui a été travaillé durant la semaine, bien qu’il ait souligné que le score volumineux ne reflète pas un duel facile. “Ce n’était pas un match facile. Le résultat peut en faire paraître différent, mais dans notre analyse nous voyions León avec de bons joueurs et une bonne proposition de jeu”.

Sans céder à l’excès de confiance

Par ailleurs, il a assuré qu’il était proche d’obtenir un match parfait, mais qu’il doit corriger certains écarts. “Nous étions proches, mais je ne pense pas que ce fut parfait et il ne faut pas tomber dans la confiance; l’approche sera similaire et cela, nous devons le faire après analyse du match et aujourd’hui je tiens à souligner que la proposition est toujours la même”.

Huiqui a mis en évidence la maturité de ses joueurs pour lire les différents passages de la rencontre grâce à une pression organisée sur les ailes et à une discipline défensive. Il a admis que son équipe a souffert à certains moments du secteur droit, où León alignait trois éléments, mais a souligné la capacité de réaction.

Bien que disposant de quatre buts d’avance et s’apprêtant à clore la série à l’Estadio Azteca, Huiqui a assuré que Cruz Azul gardera la sérénité et examinera les réussites et les erreurs pour bâtir le plan du deuxième duel et freiner toute tentative de réaction esmeralda. «Nous voulons être une équipe qui presne sans cesse», a-t-il conclu.

Gandolfi accepte le coup

Du côté adverse, Javier Gandolfi n’a pas caché sa déception face à la prestation du León. L’entraîneur esmeralda a reconnu que son équipe a livré sa pire prestation depuis son arrivée et a regretté que cela se produise en pleine Liguilla. “Malheureusement, nous avons eu le pire match depuis notre arrivée et cela survient en liguilla. C’est le pire match que nous ayons à vivre”.

L’entraîneur de La Fiera a reconnu le coup que représente la défaite, mais a exigé de l’orgueil pour aborder la fin du tournoi. “C’est un coup dur. Nous ne l’attendions pas. La réalité est que nous avons battu le dernier champion”, a-t-il déclaré. Gandolfi a également laissé un message à ses joueurs: “Il reste 90 minutes, l’orgueil doit apparaître”.