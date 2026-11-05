Jorge Negrete, l’une des grandes étoiles marquant l’Âge d’or du cinéma mexicain, demeure encore aujourd’hui d’actualité auprès du public grâce à la multitude de films et chansons auxquels il a participé, un patrimoine qui a été restauré en partie grâce à sa fille, Diana Negrete Crochet, née de son union avec Elisa Crochet.

Au sens strict, le « Charro cantor » n’a eu que deux filles au total: Diana Negrete et Gloria Virginia Guadalupe Ramos Luna, bien que la seconde fut une enfant adoptée au cours des premiers années de sa relation avec Gloria Marín. En ce qui concerne Diana, elle est la seule fille issue du premier mariage de Negrete.

Diana est née en 1942, quelques mois seulement après que ses parents se soient divorcés puisqu’elle avait appris le romantisme de Negrete avec Gloria Marín. Malgré la séparation de ses parents, Diana Negrete a entretenu une excellente relation avec le chanteur, expliquant qu’il était toujours « très gâtant ».

Qui était Diana Negrete ?

Diana Negrete, née en 1942, hérita le grand talent de son père, mais ne s’est pas dirigée vers une carrière artistique. Sur Internet, on peut trouver des vidéos d’elle interprétant des chansons qui sont devenues des classiques du répertoire du « Charro cantor ». Cependant, ces prestations visaient surtout à promouvoir l’héritage de son père.

En 1978, elle entreprit une tournée commémorative des 25 ans de la mort de Jorge. En 1987, elle publia la biographie officielle de son père chez l’éditeur Diana et, loin de n’évoquer que des aspects généraux d’un des icônes du Mexique, elle partagea des anecdotes que elle sut ensuite grâce à des tiers.

Ainsi, elle expliqua plusieurs histoires intimes qui étaient des passages ignorés de la vie de son père. L’une d’entre elles relate comment, alors qu’elle accompagnait Negrete à l’hôpital, Pedro Infante est venu rendre visite à son ami et, sachant qu’elle serait là, lui a apporté un train électrique pour qu’ils jouent ensemble.

Dans plusieurs occasions, Diana a assuré que le chanteur d’opéra était un père très affectueux avec elle. Il la gâtait sans cesse, il y avait des périodes où Jorge venait lui rendre visite tous les jours à la maison de ses grands-parents maternels pour passer du temps avec elle et il la comblait de cadeaux lors de ses retours de voyage.

« Quand ma mère et moi sommes allées vivre chez mes grands-parents, l’après-midi papa venait me voir. Il restait plusieurs heures à mes côtés et me berçait avec cette chanson cubaine qui dit : ‘Dors, petite negrita, tes pieds sortent du berceau et la negrita Mercé ne sait plus quoi faire’ », se souvint-elle.

Negrete garda Diana dans sa vie et la preuve en est qu’il fut présent lors de son mariage avec María Félix bien des années plus tard. Elle a même pu côtoyer Enrique Álvarez Félix, fils unique de « La Doña ». Après le décès du chanteur, Diana s’est pleinement consacrée à la préservation de son héritage.

De combien fut l’héritage de Diana Negrete ?

Diana n’a pas reçu une grande fortune en raison des dettes de son père. Cependant, par le biais d’un accord légal, elle a reçu un fiducie de 500 000 pesos créé par María Félix en échange de céder un collier d’émeraudes que Jorge lui avait offert en tant qu’alliance nuptiale.

Le collier d’émeraudes était estimé à 300 000 pesos. Néanmoins, La Doña créa un fiducie de 500 000 pesos en faveur de la fille de Negrete pour pouvoir conserver la pièce historique et résoudre le litige, déboursant un montant supérieur à la valeur de la joaillerie.

Cependant, au-delà du côté financier, la véritable héritage de Diana, venant du chanteur légendaire, fut tout le matériel cinématographique et musical qu’elle a construit au cours de sa carrière, quelque chose à quoi elle a consacré toute sa vie pour préserver et partager avec le monde jusqu’à son décès en 2021 à l’âge de 79 ans.

En dehors de ses actions visant à promouvoir l’image de Jorge Negrete, on sait très peu de choses sur la vie de Diana. Elle a eu cinq enfants : Deborah, Diana Irene, Rafael, Liliana et Lorenzo. Plus récemment, les personnalités les plus mises en avant dans les médias sont Rafael et Lorenzo, qui se sont eux aussi entièrement consacrés à la musique.