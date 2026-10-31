Dans le cadre de la célébration du Jour des Morts 2026, l’une des plus importantes au Mexique, car nous honorons la mémoire de nos proches qui sont partis, nous vous présentons la date à laquelle les défunts descendent vers nous, des faits curieux et aussi la signification des éléments qui composent l’autel.

Une des traditions les plus anciennes célébrées au Mexique est le Jour des Morts. Les Mexicains croient que leurs êtres chers décédés reviennent une fois par an nous rendre visite sur le plan des vivants.

La tradición de estas fiestas tiene un origen prehispánico, pues los mexicas celebraban a sus muertos después de la temporada de cosecha, entre los meses de septiembre a noviembre. Esta tradición se sincretizó con las creencias de los conquistadores españoles, con ciertas modificaciones, pero con la misma esencia.

Faits étonnants de la célébration du Jour des Morts

Les Purépechas et les Mazahuas considéraient le papillon monarque, « l’âme des défunts », et interprétaient son arrivée au Mexique comme l’annonce de la visite de leurs proches, coïncidant avec les premier et deuxième jours de novembre.

Bien que les dates phares de cette célébration soient le 1er et le 2 novembre, on croit qu’à partir du 28 octobre les âmes descendent dans ce plan; ce jour-là, on honore les défunts de manière tragique, par violence ou par des accidents; les 30 et 31 sont des jours dédiés aux enfants morts sans avoir été baptisés.

L’un des éléments les plus importants de ces offrandes est la fleur de cempazúchitl, car son parfum et ses pétales servent à tracer des sentiers qui indiquent à nos défunts le chemin jusqu’à la maison.

Signification des éléments de l’autel du Jour des Morts 2026

Installer une offrande dans le cadre du Jour des Morts, c’est partager avec nos défunts le pain, le sel, les fruits et les mets culinaires. Pour beaucoup, c’est un symbole de proximité avec eux pour dialoguer avec leur souvenir, avec leur vie.

L’eau : La source de la vie, elle est offerte aux âmes pour qu’elles étanchent leur soif après leur long voyage et pour fortifier leur retour. Dans certaines cultures, elle symbolise la pureté de l’âme.

Le sel : L’élément de purification, il sert à ce que le corps ne se corrompe pas, lors du voyage aller-retour pour l’année suivante.

Bougies et cierges : La flamme qu’elles produisent signifie « la lumière », la foi, l’espoir. Elles guident, par leur flamme vacillante, les âmes vers leurs anciens lieux et éclairent le retour vers leur demeure.

Copal et encens : On les utilise pour purifier le lieu des mauvais esprits et ainsi l’âme puisse entrer chez elle sans danger.

Les fleurs : Elles sont le symbole de la festivité par leurs couleurs et leurs parfums. Elles ornent et parfument le lieu pendant le séjour de l’âme, qui au moment de partir repartira content, l’alhelí et la nube ne peuvent pas manquer, car leur couleur signifie pureté et tendresse, et elles accompagnent les âmes des enfants.

Le pétate. En ce jour particulier, il sert à ce que les âmes se reposent, tout en faisant office de nappe pour disposer les aliments de l’offrande.

El izcuintle. Ce qui ne doit pas manquer sur les autels destinés aux enfants, c’est le petit chien izcuintle en jouet, afin que les âmes des enfants se sentent contentes en arrivant au banquet. Le chien izcuintle est considéré comme celui qui aide les âmes à traverser le fleuve Chiconauhuapan, qui est la dernière étape pour atteindre le Mictlán.

Le pain. Façonné de différentes manières, le pain est l’un des éléments les plus précieux de l’autel.

Un portrait du défunt : Suggère l’âme qui nous visitera dans le cadre de la célébration du Jour des Morts.