Oaxaca, Oaxaca.— Oaxaca célèbrera le Día de Muertos du 26 octobre au 3 novembre avec plus de 100 activités culturelles, artistiques et touristiques, entre carnavals, autels monumentaux, concerts, parcours à travers des champs de cempasúchil et dégustations gastronomiques.

Le gouverneur Salomón Jara Cruz a présenté le programme au Musée du Palais Postal, dans la Ville de Mexico, où il a invité les touristes nationaux et internationaux à participer à la célébration, sous le slogan “Día de Muertos, la fiesta la plus vivante de toutes”.

Le dirigeant a souligné que cette saison représente une opportunité de partager la richesse culturelle, linguistique et gastronomique de l’État, ainsi que de stimuler l’économie des communautés participantes.

Día de Muertos à Oaxaca : dates et activités principales

Du 26 octobre au 3 novembre se déroulera le circuit touristique “Flores que guían el alma”, avec des parcours partant du parc Juárez El Llano vers des champs de cempasúchil et des communautés telles que San Jacinto Amilpas, San Antonio Arrazola, San Martín Tilcajete, Santo Tomás Jalieza, Teotitlán del Valle et le Pueblo Mágico de Mitla.

La Gran Comparsa del Día de Muertos se celebrera le samedi 31 octobre à 18:00, desde la calzada Porfirio Díaz jusqu’à García Vigil. Le même jour aura lieu le Concours de Catrinas sur l’Alameda de León.

Le centre historique accueillera le Concours de Façades et le temple de Jalatlaco exhibera un tapis de sable de 250 mètres carrés. Le 30 octobre à 19:00, le Zócalo d’Oaxaca sera le site de la Verbena Xandú, où tamales, pains, chocolat et café seront distribués gratuitement aux habitants et visiteurs.

L’offre gastronomique comprendra également la Foire de l’Atole à Santa Cruz Amilpas

Par ailleurs, du 28 octobre au 4 novembre se tiendra Casa Hecho en Oaxaca, sous le thème « Ofrenda et Héritage », à la Real Alhóndiga de Antequera. La rencontre sera ouverte de 10:00 à 20:00 et réunira 90 artisanes et artisans, ainsi que 10 personnes productrices.

Le Zócalo d’Oaxaca comptera 30 autels monumentaux représentatifs des 16 peuples autochtones et du peuple afro-mexicain. Il y aura également un parcours interactif avec cinq salles thématiques au Parc Primavera, ainsi que des ateliers et des expositions au Palais du Gouvernement et au Musée Irving Frissell.

La programmation prévoit environ 40 activités artistiques et culturelles, ainsi que des festivals régionaux dans les Valles Centrales, l’Isthme de Tehuantepec et la Cuenca del Papaloapan. Le 31 à 20:00, des concerts simultanés auront lieu au parc Guelaguetza de Santa Cruz Huatulco et à l’Alameda de León, dans la capitale oaxaqueña.

Dans le domaine sportif, le 30 octobre à 22:00 aura lieu la troisième course d’athlétisme “Recorrido al Mictlán 2026”, avec départ de l’ancien Couvent de Santo Domingo de Guzmán. Du 4 au 8 novembre se tiendra le Deuxième Festival de Sport de Combat “Guerreros del Mictlán”.

Oaxaca espère dépasser la retombée touristique de 2025

Carlos David Jacinto Ortiz, chargé d’intérim de la Secretaría de Turismo estatal, a informé que lors de la saison 2025 sont arrivés 86 900 visiteurs, générant une retombée économique de 383 millions de pesos.

Pour cette année, les autorités espèrent dépasser ces chiffres et atteindre un record historique. Selon les données présentées, 25 % des visiteurs proviennent d’autres États du Mexique et 75 % de l’étranger.

Grâce à cette programmation, Oaxaca cherche à renforcer son activité touristique et à partager avec les visiteurs du Mexique et d’autres pays les traditions, la gastronomie et les expressions culturelles qui distinguent le Día de Muertos.