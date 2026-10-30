Puebla, Pue.– Le Jour des Morts a encore beaucoup à offrir à Puebla : des défilés de catrinas, des concerts, des pièces de théâtre, des ateliers artisanaux et des expositions d’offrandes font partie du Rencontre entre Vivants et Morts 2026, dont la programmation se poursuivra jusqu’au 8 novembre avec entrée gratuite.

Les activités se dérouleront dans différents lieux culturels de la capitale poblana, parmi lesquels le Centro Cultural San Roque, la Casa de la Cultura “Profesor Pedro Ángel Palou Pérez”, la cour des Tesoros et le San Pedro Museo de Arte. L’un des principaux événements sera le traditionnel défilé de catrinas, programmé pour le samedi 31 octobre.

Défilé de catrinas à Puebla : date, heure et itinéraire

Le défilé de catrinas aura lieu le samedi 31 octobre, à partir de 18h00. Le parcours débutera à l’intersection de l’avenue Juárez et la rue 25 Sur, se poursuivra vers le Paseo Bravo et s’étendra sur l’avenue Reforma.

Le trajet s’achèvera à l’intersection de l’avenue Juan de Palafox y Mendoza avec la rue 4 Norte.

Le défilé fait partie des activités du Rencontres Entre Vivants et Morts 2026, organisé par la Secretaría de Arte y Cultura de Puebla pour célébrer et préserver les traditions liées au Jour des Morts.

Concerts et pièces de théâtre pour le Jour des Morts

Ceux qui recherchent de la musique et des spectacles pourront trouver plusieurs options dans les lieux culturels de Puebla.

San Pedro Museo de Arte

Le vendredi 30 octobre, à 19h00, l’Orchestre Symphonique de l’État de Puebla (OSEP) offrira le concert « De calacas, brujas y diablitos, une noche de diversión macabra ».

Patio de Tesoros

La programmation comprend les présentations suivantes :

Vendredi 30 octobre, 17:00 heures : « Justina la Catrina », de Viko Carpinteyro.

Lundi 2 novembre, 17:00 heures : « Cuadros para celebrar el Día de Muertos », de la compagnie A Escena Teatro.

Lundi 2 novembre, 18:00 heures : concert « Viene la muerte cantando », du Trío Los Ruíz.

Dimanche 8 novembre, 17:00 heures : « El vampiro despistado », de Nanahuatzin Folklore Tradicional.

Casa de la Cultura

Le vendredi 30 octobre sera présentée la pièce de théâtre « Muertos de hambre », d’Alejandro Ramírez.

Dans ce lieu, on pourra aussi visiter l’exposition du Concours Artistique d’offrandes et d’Autels aux Morts 2026, programmé du 28 octobre au 2 novembre.

Témoins gratuits pour créer calaveritas, catrinas et papel picado

Le Centre Culturel San Roque proposera des activités pour ceux qui souhaitent apprendre des techniques artisanales liées à cette célébration.

Le programme des ateliers est le suivant :

Vendredi 30 octobre, 16:00 heures : fabrication de calabacitas en fleurs, calaveritas en sucre et carton-pierre.

Dimanche 1er novembre, 15:00 heures : création de catrinas en tissu.

Mardi 3 novembre, 14:00 heures : atelier de papel picado.

Mercredi 4 novembre, 16:00 heures : confection de douceurs traditionnelles des gallitos.

Vendredi 6 novembre, 17:00 heures : atelier de jardins potagers domestiques.

De plus, le dimanche 1er novembre, à 20h30, une représentation de la pièce de théâtre « Cuando la claridad visita » sera proposée dans ce centre culturel.

Par ailleurs, la Casa de la Cultura offrira l’atelier « Fotografier pour se souvenir », animé par René Padilla Quiroz, le dimanche 1er novembre, de 12:00 à 17:00 heures.

Où voir les offrandes et acheter de l’artisanat à Puebla

Les offrandes et le travail artisanal font aussi partie de la programmation culturelle.

À la Casa de la Cultura “Profesor Pedro Ángel Palou Pérez” sera accessible la visite de l’exposition du Concours Artistique d’offrandes et d’Autels aux Morts 2026, disponible jusqu’au 2 novembre. Le lieu proposera également une exposition-ventes où les artisanes et artisans de l’État proposeront des produits de saison.

Autre option : l’offrande dédiée aux femmes laveuses, installée dans les Lavaderos de Almoloya et accessible jusqu’au 3 novembre.

Jusqu’à quand auront lieu les activités du Rencontres Entre Vivants et Morts 2026 ?

La programmation se terminera le dimanche 8 novembre avec la présentation de « El vampiro despistado », par Nanahuatzin Folklore Tradicional, à 17:00 heures dans la cour des Tesoros.

Toutes les activités annoncées sont gratuites. Pour vérifier d’éventuels changements d’horaires et les détails de chaque site, il est recommandé de consulter les réseaux sociaux officiels de la Secretaría de Arte y Cultura de Puebla :