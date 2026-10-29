Le Mexique regorge de lieux où le Día de Muertos se vit de manière particulière, entre des rues couvertes de fleurs, des autels remplis de souvenirs et des nuits éclairées pour accueillir celles et ceux qui sont partis. Si vous cherchez une destination pour profiter de cette tradition, il existe trois Pueblos Mágicos qui se distinguent par leurs célébrations, leurs paysages et les expériences qu’ils offrent à des visiteurs venus de tout le pays.

Des veillées au bord d’un lac jusqu’aux défilés de catrinas et aux spectacles qui évoquent le monde des morts, ces Pueblos Mágicos présentent différentes façons de maintenir vive la Journée des Morts, l’une des traditions les plus emblématiques du Mexique.

Pátzcuaro, Michoacán: une nuit entre bougies et fleurs

À Pátzcuaro, le Día de Muertos déploie une atmosphère particulière. La célébration, connue sous le nom de Noche de Ánimas, réunit des familles qui préparent des offrandes, décorent les tombes avec des fleurs et allument des bougies pour se souvenir de leurs proches.

Bien que le centre du Pueblo Mágico se remplisse d’animations et d’autels, une part essentielle de l’expérience se situe dans les communautés qui entourent le lac. À Janitzio, par exemple, le cimetière éclairé par des centaines de bougies offre l’une des images les plus emblématiques de ces dates.

La tradition se vit également à Tzintzuntzan, où les tombes sont ornées de fleurs et les arches florales retiennent l’attention des visiteurs. Sur le lac, les canoës illuminées complètent une scène qui allie la beauté du paysage au profond sens de la célébration.

San Miguel de Allende, Guanajuato: catrinas, arte et rues pleines de couleur

Si vous préférez une célébration avec de la musique, des déguisements et des expressions artistiques, San Miguel de Allende propose une expérience différente. Pendant le Día de Muertos, ses rues historiques se remplissent de fleurs de cempasúchil, de papier picado, de calaveras et d’autels qui transforment le centre en une scène festive.

L’un des grands attraits est le Festival de La Calaca, qui réunit des activités culturelles, des expositions, des ateliers et des spectacles dédiés au rapport entre la vie et la mort.

Le défilé de catrinas et catrines attire également les regards : entre maquillages de crâne, robes élégantes et musique, habitants et touristes arpentent les rues dans une célébration où la créativité occupe une place centrale. À cela s’ajoutent les offrandes installées dans les places et les lieux culturels, idéales pour découvrir comment s’exprime la tradition dans cette ville guanajuatense.

Chignahuapan, Puebla: un voyage vers le Mictlán entre lumières et eau

À Chignahuapan, le Día de Muertos prend une allure mystique avec le Festival de la Luz y de la Vida. La célébration cherche à représenter le trajet des âmes vers le Mictlán, l’au-delà de la tradition mexicaine, au moyen d’un spectacle qui mêle lumière, musique et symbolisme.

L’un des moments centraux est la procession qui part de la Parroquia de Santiago Apóstol jusqu’au lac. Le chemin s’illumine avec des torches et des luminaires, tandis que les fleurs de cempasúchil apportent leurs teintes orangées à la nuit.

Au bord de l’eau se déploie un spectacle mêlant danse, son, éclairage et pyrotechnie, accompagné d’une structure monumentale qui fait partie de la mise en scène. On trouve aussi des autels et des activités dédiées aux traditions de ces dates.

Cada uno de estos Pueblos Mágicos ofrece une manière différente de s’approcher du Día de Muertos: Pátzcuaro se distingue par ses veillées et ses traditions communautaires; San Miguel de Allende, par ses expressions artistiques et ses défilés; et Chignahuapan, par un spectacle nocturne inspiré par le voyage des âmes.