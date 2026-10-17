La dépendance de fertilizantes importados représente l’un des défis pour renforcer la souveraineté alimentaire du Mexique. Selon le Secrétariat à l’Économie, le pays importe à l’étranger environ 80% de ces intrants, essentiels à la productivité agricole et à l’approvisionnement alimentaire.

Le défi prend de l’ampleur ce 16 octobre, dans le cadre de la Journée mondiale de l’alimentation, qui, en 2026, promeut le slogan « Innover aujourd’hui pour nourrir demain », soutenu par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

La démarche invite à combiner science, technologie et savoirs traditionnels pour améliorer les systèmes agroalimentaires, mieux exploiter les ressources naturelles et répondre aux besoins des générations futures.

Souveraineté alimentaire : renforcer l’agriculture mexicaine

Avec une population de 130,9 millions de personnes, selon l’enquête intercensale 2025, le Mexique est confronté au défi de garantir des aliments suffisants et nutritifs.

Pour progresser, il est nécessaire de renforcer la production agricole et de faciliter l’accès des producteurs à des semences, à l’eau, à la technologie, au financement et à des intrants à des prix compétitifs.



La souveraineté alimentaire dépend également de disposer de chaînes d’approvisionnement fiables et de réduire la vulnérabilité face à des facteurs externes pouvant affecter la disponibilité et le coût des intrants agricoles.

Fertilisants, essentiels à la productivité

Les fertilisants apportent les nutriments nécessaires au développement des cultures. Parmi leurs composants figure l’azote, pour lequel la production industrielle repose sur l’ammoniac comme matière première fondamentale.

Selon le Rapport Breakthrough Agenda 2026 de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la demande mondiale de fertilisants atteignait environ 200 millions de tonnes de nutriments en 2023. Sur ce volume, 58% représentaient l’azote, 24% le phosphore et 19% le potassium.

Ces chiffres démontrent l’importance d’assurer l’approvisionnement en nutriments afin de maintenir la production agricole.



Topolobampo, pari sur la production nationale

À Topolobampo (Sinaloa), Proman construit une usine de fertilisants d’une capacité projetée de 2 200 tonnes métriques par jour. Une fois opérationnelle, elle sera la plus grande usine commerciale de fertilisants d’Amérique latine, selon l’entreprise.

Le projet est lié au défi de réduire la dépendance du Mexique vis-à-vis des intrants importés et de renforcer la disponibilité nationale de fertilisants.

Avancer vers une souveraineté alimentaire accrue nécessitera des investissements, de l’innovation, des infrastructures et des pratiques agricoles efficaces.



L’objectif n’est pas seulement de récolter davantage, mais de produire mieux, d’exploiter les ressources de manière responsable et de construire un système alimentaire capable de répondre aux défis économiques et environnementaux de l’avenir.