Dans une ville où les fleurs accompagnent les célébrations, les adieux et les moments marquants, Juan Ventura Pérez a tissé une histoire d’effort à la tête de la Florería Murúa, à Mazatlán.

Bien qu’au départ il n’imaginait pas se consacrer à ce métier, la patience et le travail l’ont conduit à en faire le soutien de sa famille.

La floristerie porte six années d’existence dans son activité actuelle, mais le local conserve une histoire familiale de plus de deux décennies.

Avant, son père y avait une entreprise dédiée à la vente de meubles et d’étagères pour les pharmacies. Quand il a décidé de déménager dans un autre établissement, Juan a vu l’opportunité et a misé sur les fleurs.

« Nous pensions que ce commerce pourrait bien nous réussir ; nous avons connu des périodes bonnes et mauvaises, mais nous avançons petit à petit », partage-t-il.



De l’hésitation à une passion

Son apprentissage a commencé grâce à un ami qui tenait une florerie dans le Centre. Juan est venu aider, mais au début, élaborer des arrangements lui semblait une tâche compliquée.

« Je ne connaissais rien aux fleurs. Il me disait : ‘aide-moi’, et j’ai été là, mais je n’appréciais pas ce métier. Cela me paraissait très difficile de faire un arrangement; je regardais et disais : ‘c’est très compliqué’ »,



Pourtant, il a décidé de ne pas abandonner. Avec la pratique et les conseils de son ami, il a acquis de l’expérience jusqu’à découvrir que ce travail qui lui semblait initialement difficile pouvait devenir une véritable passion.

« Il m’a enseigné, j’ai lutté, mais j’ai appris et ensuite cela m’a plu »,



Aujourd’hui, à Florería Murúa, on propose des arreglos con flores naturales et artificielles, además de quelques plantes telles que le romarin, la menthe et la rue. Chaque produit nécessite des soins distincts, surtout à Mazatlán, où les températures élevées peuvent affecter la conservation des fleurs naturelles.

Pour Juan, entreprendre n’a pas été facile. Il y a des saisons où les ventes diminuent et les dépenses continuent, mais la constance lui a permis de rester sûr de lui. Les dates spéciales, comme le 10 mai, le 14 février, le 21 mars, septembre —quand des fleurs jaunes sont offertes— et la Journée des Morts, représentent les périodes les plus dynamiques.

« Il y a des jours bons et des jours mauvais. Il y a des mois où l’on n’ouvre même pas la porte, mais il ne faut pas perdre la foi. Si aujourd’hui ça ne se vend pas, demain sera mieux »,



Les bouquets de roses et de gerberas constituent certains des produits les plus demandés, car ils sont pratiques et faciles à transporter. Pour servir leurs clients, Juan et sa famille suivent un horaire de 8h00 à 20h00, avec un jour de repos fixe.

« Il faut rester toujours attentifs, au pied du cañón, parce que les clients n’ont pas d’horaire »,



Natif de Puebla, Juan est arrivé à Mazatlán à l’âge de 13 ans avec ses parents. Sa vocation commerciale est née chez lui, car son père a toujours été dans le commerce. Avec le temps, Juan a fait sien cet exemple et l’a transformé en une florería qui représente aujourd’hui stabilité et espoir.

« Les gens pensent qu’il est facile d’être entrepreneur, mais en réalité c’est difficile. Parfois les paiements se compliquent, mais finalement nous avons réussi à avancer »



Sa formule pour continuer est simple mais puissante: offrir des fleurs de qualité et traiter bien chaque personne qui franchit la porte.

« Je pense que le succès vient d’un bon accueil et du bon produit que nous proposons. Si vous traitez bien les gens, ils reviennent »



Ainsi, entre des roses, des gerberas et des plantes aromatiques, Juan Ventura continue de faire fleurir son entreprise et démontre que la persévérance peut transformer une opportunité en une histoire de vie.