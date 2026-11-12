Le footballeur Julián Quiñones s’est récemment fait plaisir en s’offrant une voiture de sport : une Chevrolet Corvette Z06 2026, et il a partagé quelques clichés sur son compte officiel Instagram, c’est pourquoi nous vous dévoilons combien cela lui a coûté.

La Chevrolet Corvette Z06 2026 aurait été acquise par Julián Quiñones à la mi-octobre, et elle est équipée d’un moteur V8 de 5,5 L, délivrant 670 chevaux et passant de 0 à 100 km/h en 2,6 secondes, selon le constructeur automobile.

Combien coûte la Chevrolet Corvette de Julián Quiñones ?

Le véhicule sportif de l’attaquant naturalisé mexicain affiche un prix autour de 4 millions 353 mille 300 pesos, selon les informations de Chevrolet, en supposant qu’il s’agisse de la version la plus basique de ce modèle, qui atteint une vitesse maximale de 314 km/h.

Le véhicule du footballeur de 29 ans est doté d’un toit rétractable électrique et il suffit d’appuyer sur un bouton pour faire monter ou descendre la capote à des vitesses allant jusqu’à environ 48 km/h.

Julián Quiñones, après sa participation remarquée au Mondial 2026 avec l’équipe du Mexique, a atteint une valeur de transfert estimée à 14 millions d’euros, selon le site Transfermarkt. Qui se trouve probablement au meilleur de sa carrière.

Actuellement, l’attaquant fait partie de l’équipe d’Al-Qadisiya, de la Liga Professionnelle Saoudienne, où l’on mentionne qu’il percevrait un salaire annuel de 9 millions de dollars, après une récente augmentation obtenue après avoir participé à la Coupe du Monde.

« Tellement heureux de revenir à ma sélection » Julián Quiñones

Julián Quiñones a déjà rejoint le rassemblement de l’équipe nationale mexicaine à Playa del Carmen, Quintana Roo, avant les matchs contre la Jamaïque dans le cadre des quarts de finale de la Concacaf Nations League. À son arrivée à l’entraînement, il a publié sur son compte Instagram : « Qué feliz me siento de volver a mi Selección ».

Le défenseur n’a pas pu dissimuler sa joie d’être de nouveau appelé au Tricolor, qui sera dirigé cette fois par l’entraîneur Rafael Márquez et son équipe.