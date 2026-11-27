Les rythmes, les chorégraphies et l’énergie du K-pop ont gagné Navolato avec la prestation de 24/7 Dance Team, un groupe qui a partagé avec le public un aperçu de ce mouvement musical et culturel qui a gagné des adeptes parmi les nouvelles générations.

L’influence du K-pop sur la culture juvénile

La scène du Cañero Cultural 2026 a accueilli les membres du groupe, qui, à travers la danse, ont montré une partie de la culture du K-pop, un genre originaire de Corée du Sud qui allie musique, chorégraphies, mode et une manière particulière d’expression artistique.

Avec ses mouvements coordonnés et l’enthousiasme de ses participants, 24/7 Dance Team a apporté une proposition différente aux activités du festival, démontrant que la culture s’exprime aussi à travers les goûts, les tendances et les manifestations artistiques des jeunes.

Cañero Cultural 2026: Un espace pour la diversité artistique

Cette prestation faisait partie de la neuvième édition du Cañero Cultural, qui cette année se déroule sous le slogan Pour une culture de paix pour Navolato et notre Mère-Terre tout entière, ouvrant des espaces pour diverses expressions qui enrichissent la vie culturelle de la commune.

Ainsi, le festival ouvre également la voie à de nouvelles formes d’expression juvénile, où la danse devient une opportunité de partager des talents, de favoriser la cohabitation et de rapprocher les différentes générations d’autres cultures