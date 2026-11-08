Le nouveau Kia K3 Hatchback 2027 est désormais disponible au Mexique, et il se décline en cinq versions. Cette citadine sous-compacte se présente comme une option au design résolument sportif, tout en restant relativement abordable par rapport à ses concurrentes directes.

Le Kia K3 Hatchback est équipé d’un moteur 1,6 L à 4 cylindres développant 121 ch, à l’exception de la version haut de gamme, qui est la GT Line, équipée d’un moteur de 2,0 litres et produisant 150 ch.

Il convient de souligner que ce véhicule est fabriqué à l’usine située dans la municipalité de Pesquería, à Nuevo León, qui a reçu une cote de cinq étoiles en sécurité par Latin NCAP et qui est équipée de six airbags. De plus, il intègre des systèmes avancés d’aide à la conduite.

Le K3 Hatchback propose un coffre d’une capacité de 390 litres ; à l’intérieur, on retrouve des écrans de 8 et 10 pouces, selon la version.

Caractéristiques du Kia K3 Hatchback 2027

Moteur 1,6 L à 4 cylindres (Versions LX, EX et EX Pack)

Transmission : manuelle à 6 vitesses (LX) ou automatique à 6 vitesses (EX, EX Pack)

6 airbags

Contrôle électronique de stabilité (ESC)

Aide au démarrage en côte (HAC)

Systèmes avancés d’aide à la conduite

Écran de 8 ou 10 pouces, selon la version

Connectivité : Apple CarPlay et Android Auto

Coffre d’une capacité de 390 litres

Jantes en aluminium de 15, 16 et 17 pouces

Caméra de recul avec guides dynamiques

Climatisation bi-zone

Phares LED avec feux de virage

Cette voiture est équipée de phares LED avec des feux de virage sur certaines versions et peut être équipée de jantes de 15 et 16 pouces. Elle est disponible dans des coloris tels que : bleu royal, blanc neige nacré, noir perle Aurora, gris acier, rouge feu et graphite platine.

Combien coûte le Kia K3 Hatchback 2027 au Mexique ?

Le Kia K3 Hatchback 2027 est désormais disponible au Mexique dans toutes ses versions, avec un prix de départ de 358 600 pesos pour la version la plus simple, selon les informations publiées sur le site web de la société.