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La berline Kia K3 2027 vient tout juste d’arriver sur le marché mexicain avec un design à l’allure sportive, la gamme se compose de quatre versions et la plus abordable d’entre elles est la L TM, c’est pourquoi nous vous présentons ses caractéristiques les plus marquantes et son prix actuel.

La Kia K3 L TM 2027 a été fabriquée dans l’usine située dans la municipalité de Pesquería, au Nuevo León, et elle est équipée d’un moteur 1,4 litre à 4 cylindres assorti d’une boîte manuelle qui développe 98 chevaux et 98 lb-pi de couple. Cela suggère une consommation de carburant allant jusqu’à 20,61 km/l.

Kia K3 Sedán 2027: Capacidad de cajuela y tamaño

Este vehículo fue reconocido con la máxima calificación en seguridad, lo que lo coloca como uno de los mejores en su tipo en ese apartado. El cual integra 6 bolsas de aire. El cual mide 4.5 metros de largo, 1.7 de ancho y 1.4 de alto.

Esta unidad cuenta con una pantalla de 8 pulgadas, control de crucero, monitor de presión de llantas, rines de aluminio de 15 y 17 pulgadas. También ofrece un sistema de sonido compuesto por 6 bocinas y uno de los maleteros más amplios dentro de su segmento, con capacidad de hasta 544 litros.

Caractéristiques du Kia K3 L TM 2027

Capacité allant jusqu’à 544 litres dans le coffre.

Moteur 1,4 litre à 4 cylindres

Transmission : Manuelle à 6 vitesses

Puissance : 98 chevaux

Écran tactile multimédia de 8 pouces

Jantes en aluminium de 15 et 17 pouces

Capacité du réservoir : 45 litres.

Systèmes de sécurité : ABS + ESC + HAC

6 airbags

4 haut-parleurs

Connectivité : Apple CarPlay et Android Auto

Prix de la voiture Kia K3 L TM 2027

La Kia K3 Berline L TM 2027 a un prix de départ au Mexique de 305 100 pesos, selon ce qui est publié par l’entreprise sur son site Web. Ci-dessous, nous vous présentons les autres modèles qui composent cette gamme et leurs tarifs officiels :