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La berline Kia K3 2027 vient tout juste d’arriver sur le marché mexicain avec un design à l’allure sportive, la gamme se compose de quatre versions et la plus abordable d’entre elles est la L TM, c’est pourquoi nous vous présentons ses caractéristiques les plus marquantes et son prix actuel.

La Kia K3 L TM 2027 a été fabriquée dans l’usine située dans la municipalité de Pesquería, au Nuevo León, et elle est équipée d’un moteur 1,4 litre à 4 cylindres assorti d’une boîte manuelle qui développe 98 chevaux et 98 lb-pi de couple. Cela suggère une consommation de carburant allant jusqu’à 20,61 km/l.

Kia K3 Sedán 2027: Capacidad de cajuela y tamaño

Este vehículo fue reconocido con la máxima calificación en seguridad, lo que lo coloca como uno de los mejores en su tipo en ese apartado. El cual integra 6 bolsas de aire. El cual mide 4.5 metros de largo, 1.7 de ancho y 1.4 de alto.

Esta unidad cuenta con una pantalla de 8 pulgadas, control de crucero, monitor de presión de llantas, rines de aluminio de 15 y 17 pulgadas. También ofrece un sistema de sonido compuesto por 6 bocinas y uno de los maleteros más amplios dentro de su segmento, con capacidad de hasta 544 litros.

Interior del automóvil Kia K3 L TM 2027. Foto: Cortesía

Caractéristiques du Kia K3 L TM 2027

  • Capacité allant jusqu’à 544 litres dans le coffre.
  • Moteur 1,4 litre à 4 cylindres
  • Transmission : Manuelle à 6 vitesses
  • Puissance : 98 chevaux
  • Écran tactile multimédia de 8 pouces
  • Jantes en aluminium de 15 et 17 pouces
  • Capacité du réservoir : 45 litres.
  • Systèmes de sécurité : ABS + ESC + HAC
  • 6 airbags
  • 4 haut-parleurs
  • Connectivité : Apple CarPlay et Android Auto

Prix de la voiture Kia K3 L TM 2027

La Kia K3 Berline L TM 2027 a un prix de départ au Mexique de 305 100 pesos, selon ce qui est publié par l’entreprise sur son site Web. Ci-dessous, nous vous présentons les autres modèles qui composent cette gamme et leurs tarifs officiels :

Precio del auto Kia K3 L TM 2027. Foto: Cortesía
  • Kia K3 Sedán 2027 L TM: 305 mil 100 pesos
  • Kia K3 Sedán 2027 L TA: 335 mil 700 pesos
  • Kia K3 Sedán 2027 LX TM: 358 mil 800 pesos
  • Kia K3 Sedán 2027 LX TA: 372 mil 800 pesos

 

Alma Villaseñor

Installée au Mexique, je suis l’actualité du pays avec un intérêt particulier pour la société, la culture et les initiatives locales. J’aime expliquer ce que les événements changent au quotidien et partager les lieux, les traditions et les histoires qui permettent de mieux connaître le Mexique et ses habitants.

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