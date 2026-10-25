Le Kia K4 Hatchback 2027 fait ses débuts au Mexique avec un design moderne, axé sur le futur et le minimalisme, et il est disponible en 4 versions. Ainsi, nous vous présentons ses caractéristiques les plus marquantes et son prix.

On a annoncé que le Kia K4 Hatchback dans sa version la plus basique intègre un moteur quatre cylindres de 2,0 L développant 147 ch et 132 lb-pi de couple. Celui-ci se retrouve dans les versions :

Kia K4 EX IVT

Kia K4 GT-Line IVT

K4 GT-Line Turbo

Uno de los puntos fuertes de ce modèle réside dans sa sécurité, car il a reçu 5 étoiles lors des tests de sécurité du organisme Latin NCAP. De plus, il offre des sièges ventilés et un chargeur sans fil.

La version GT-Line IVT dispose d’un toit panoramique qui constitue sans nul doute un atout dans cette gamme de véhicules, apportant une impression d’espace accru.

En matière de sécurité, le Kia K4 Hatchback 2027 est équipé de 6 airbags. Il dispose également de phares à LED et d’une façade avant, qui constituent l’une des principales nouveautés par rapport à la génération précédente.

Caractéristiques du Kia K4 Hatchback 2027

Moteur quatre cylindres de 2,0 L avec 147 ch et 132 lb-pi de couple

Jantes en alliage de 17 et 18 pouces

Feux de jour à LED

Écran de 12 pouces

Toit panoramique coulissant

Compatible Apple CarPlay et Android Auto

Capacité du coffre jusqu’à 1 679 litres avec les sièges rabattus

Ce modèle est équipé de 14 aides à la conduite, un écran de 12 pouces compatible Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que d’un système audio composé de 6 haut-parleurs.

Prix du Kia K4 Hatchback 2027

Le Kia K4 Hatchback 2027 est disponible au Mexique en phase de précommande, et son prix est de 491 900 pesos, selon le site officiel de la marque. Il propose une large palette de couleurs telles que le bleu, l’orange, le rouge, le gris, et d’autres.

Pour les versions KIA k4 GT-Line IVT, le tarif s’élève à 528 900 pesos, tandis que l’option KIA K4 GT-Line Turbo affiche un prix de départ de 581 200 pesos.