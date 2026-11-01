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La Ville et Métropole de Mexico s’attend à accueillir plus d’un demi-million de visiteurs lors du Grand Prix du Mexique de Formule 1 et des célébrations du Jour des Morts, deux événements qui, selon le gouvernement de la capitale, généreront des retombées économiques supérieures à 35 milliards de pesos.

La chef du gouvernement, Clara Brugada Molina, a inauguré ce jeudi 29 octobre le pavillon La fiesta Sigue, installé à l’Autódromo Hermanos Rodríguez, où des expériences sportives et culturelles seront proposées afin de montrer aux visiteurs la richesse touristique de la capitale.

Lors de la cérémonie, la dirigeante a souligné que la coïncidence des deux événements permettra de projeter à l’échelle nationale et internationale deux expressions de l’identité mexicaine : le sport de haut niveau et l’une des traditions les plus représentatives du pays.

«Nous voulons que ceux qui viennent pour la vitesse restent pour notre culture, repartent par notre beauté et emportent pour toujours dans leur cœur cette hospitalité légendaire que possède la Ville de Mexico», a déclaré.



La Formule 1 et le Jour des Morts dynamisent le tourisme à CDMX

Brugada Molina a indiqué que plus de demi-million de personnes visiteront la capitale à l’occasion du Grand Prix et de ses activités annexes. De plus, elle a précisé que le taux d’occupation des hôtels approche des 100 pour cent.

Parmi les attractions prévues pour ce week-end figure le défilé du Jour des Morts, prévu pour le samedi 31 octobre, ainsi que les activités culturelles qui se dérouleront dans divers quartiers de la ville.

La chef du gouvernement a estimé que ces deux événements généreront plus de 35 milliards de pesos en retombées économiques, avec un impact sur les hôtels, restaurants, marchés, petits commerces et autres secteurs liés au tourisme. Elle a également affirmé que l’infrastructure, la connectivité, la logistique et l’offre culturelle de la capitale permettent d’accueillir des événements internationaux d’envergure.

Trois pavillons culturels à l’Autódromo Hermanos Rodríguez

Dans le cadre de l’expérience destinée aux participants du Grand Prix du Mexique, le Gouvernement de la capitale a aménagé trois pavillons interactifs qui seront accessibles jusqu’au 1er novembre à l’Autódromo Hermanos Rodríguez. Les espaces seront répartis dans différentes zones du site et présenteront des éléments emblématiques de l’identité de la Ville de Mexico :

Zone Verte : sera dédiée à Xochimilco, avec des références à ses canaux, chinampas, trajineras et à sa tradition floricole.

sera dédiée à Xochimilco, avec des références à ses canaux, chinampas, trajineras et à sa tradition floricole. Zone Bleue : aura pour thème la lutte libre, avec un ring, des démonstrations de pugilat et une reconstitution du célèbre « « Qui veut voler ! » ».

Zone Jaune : sera inspirée par le Paseo de la Reforma et comprendra une zone de repos, des recharges pour téléphones portables, une reconstitution d’un parabús et des photographies emblématiques de la capitale.

L’accès aux pavillons sera gratuit pour les détenteurs de billets pour le Grand Prix et sera soumis aux horaires d’exploitation de l’Autódromo.

La Formule 2 arrivera pour la première fois au Mexique en 2027

Pour sa part, Alejandro Soberón Kuri, directeur général de CIE et président du Grand Prix de la Ville de Mexico, a souligné l’envergure internationale de la Formule 1, qui a attiré 827 millions de fans en 2025.

Il a rappelé que l’édition de l’année dernière a accueilli 401 326 spectateurs et a annoncé que FIA Formule 2 fera ses débuts au Mexique en 2027, dans le cadre des activités du week-end du Grand Prix.

Par ailleurs, il a indiqué que depuis le retour de la compétition dans la capitale en 2015, l’événement a généré plus de 157 milliards de pesos en retombées économiques et en exposition médiatique, et qu’il a contribué à la création de plus de 93 000 emplois.

Lors de l’inauguration, Brugada a également reconnu le travail des services de l’administration locale et de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pour garantir la protection des visiteurs et des habitants pendant les activités.

Par ailleurs, la maire d’Iztacalco, Lourdes Paz, a souligné l’importance du retour de la Formule 1 à l’Autódromo Hermanos Rodríguez et a indiqué que la commune participe aux dispositifs de sécurité.