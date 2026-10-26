San Ignacio, Sinaloa.– Un total de 58 entrepreneurs de San Ignacio ont reçu du matériel dans le cadre du programme Equipa Sinaloa, ce qui leur permettra de renforcer leurs petites entreprises et d’améliorer les revenus de leurs ménages.

Diego Armando Aguerrebere Espitia a présidé une rencontre émue lors de laquelle 215 équipements destinés aux programmes d’aide productive ont été remis, avec un investissement supérieur à 450 000 pesos.

Domínguez Nava a commencé son allocution en remerciant les bénéficiaires pour les produits qu’elles avaient apportés à l’événement et que celles-ci fabriquent dans leurs communautés de manière artisanale, tels que du pain, des empanadas, du jamoncillo, de l’asado, de la birria et même des tacos dorados, parmi d’autres produits.

La gouverneure souligne l’importance de soutenir les entrepreneurs locaux

Lors de l’événement, la responsable étatique a souligné que ces aides visent à dynamiser l’économie des municipalités et à offrir à leurs habitants davantage d’opportunités d’emploi, sans qu’ils aient à quitter leurs communautés.

« Trop souvent, l’attention est portée sur les grandes villes, mais pour nous, en tant que gouvernement, des municipalités comme San Ignacio sont très importantes; nous devons reconnaître la force des hommes et des femmes qui, jour après jour, luttent pour assurer un avenir à leurs familles », a-t-elle déclaré.

Elle a invité les bénéficiaires à profiter et à prendre soin des équipements reçus, car ils représentent un investissement de ressources publiques destiné à améliorer les conditions de leurs entreprises.

Problèmes d’approvisionnement en énergie électrique à San Ignacio sont une priorité pour le gouvernement

La responsable a également félicité San Ignacio pour son inclusion parmi les quatre municipalités de Sinaloa autorisées à produire mezcal, aux côtés de Mazatlán, Rosario et Concordia.

Elle a indiqué que cette activité représente une opportunité de dynamiser l’économie locale et d’attirer des visiteurs dans le Pueblo Mágico. Par ailleurs, elle a souligné la propreté des rues et des espaces publics de ce pueblo mágico qu’elle a pu observer à son arrivée dans le chef-lieu.

« Que San Ignacio attire davantage de tourisme. Vous pouvez compter sur nous, monsieur le maire, pour renforcer toute l’activité touristique que mérite ce village de San Ignacio ».

L’un des sujets qui ont reçu une attention particulière a été le problème d’approvisionnement en électricité qui affecte la ville et diverses communautés de San Ignacio depuis des années.

« Nous allons accompagner ces accords afin qu’ils soient respectés et qu’une solution définitive puisse être trouvée, et qu’ils n’aient plus ces coupures prolongées et qu’ils ne soient pas privés d’énergie électrique. Cela est prioritaire », a-t-elle assuré.

De son côté, le maire Luis Fernando López a demandé du soutien pour gérer la construction d’une sous-station électrique au carrefour de San Juan, dans le but d’améliorer l’approvisionnement en énergie dans la municipalité.

La régularisation des terrains et des logements progresse à San Ignacio

Le président municipal a également profité de la visite pour solliciter un soutien afin d’acquérir un camion-poubelle, qui permettrait d’améliorer le service à Piaxtla de Abajo et dans d’autres communautés de la zone.

Il a expliqué que l’unité coûte environ 2,8 millions de pesos, dont la mairie dispose d’un million, et a demandé le soutien de l’État pour compléter l’investissement.

La responsable a exprimé sa disposition à examiner cette requête et à poursuivre le travail en coordination avec la municipalité.

Un autre sujet abordé concernait la régularisation des terrains et des logements. Le maire a indiqué que, avec le soutien du gouvernement de l’État, 1 607 actes de propriété ont été remis à des familles de San Ignacio.

Cependant, il a précisé qu’il existe encore des communautés où les habitants attendent une résolution juridique de leurs terrains, et il a demandé que les démarches se poursuivent.

La responsable a également proposé un accompagnement pour faire progresser ce processus et faciliter l’accès de la municipalité aux avantages du programme Vivienda para el Bienestar.

Lors de son allocution, la responsable étatique a également évoqué les actions menées par les gouvernements fédéral, étatique et municipal pour améliorer les conditions de sécurité au Sinaloa.

Elle a souligné l’importance de maintenir la coordination entre les autorités et la participation des citoyens pour progresser dans la restauration de la tranquillité.