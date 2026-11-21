BYD prépare une nouvelle mini voiture bon marché qui pourrait devenir un concurrent d’Olinia, le projet mexicain qui vise à développer des voitures électriques petites et accessibles. La société chinoise a déjà déposé un brevet de design pour une microvoiture à deux portes, avec laquelle elle explore de nouvelles opportunités dans le secteur de la mobilité urbaine.

Bien que ses caractéristiques mécaniques, son prix et sa date de lancement ne soient pas encore connues, l’enregistrement laisse entrevoir que BYD souhaite élargir son catalogue avec une proposition différente des modèles qu’elle propose actuellement.

Cette initiative est intéressante car BYD a gagné en présence dans différents segments de l’industrie automobile, des véhicules de luxe aux sportives électriques de haute performance. Désormais, l’entreprise envisagerait aussi le marché des véhicules ultracompacts.

Ainsi est la mini voiture que prépare BYD

Le brevet a été publié par l’Administration nationale de la propriété intellectuelle de Chine (CNIPA) et montre un véhicule compact à deux portes, au profil peu conventionnel et au design marqué par les courbes.

L’enregistrement correspond à la demande 202530748612.8, numéro de publication CN 310308323 S. Parmi les responsables du design figure Wolfgang Egger, actuel chef du design de BYD, qui auparavant a occupé des postes dans les domaines du design chez Audi et Lamborghini.

Egger s’est intégré à l’entreprise chinoise en 2017 et a participé au développement de modèles tels que le hatchback électrique Seagull et la berline Han. Il a également été lié à l’évolution des langages visuels Dragon Face et Ocean Aesthetics, utilisés par la marque dans différentes familles de véhicules.

L’équipe qui figure dans le brevet comprend également Zhao Binggen, Xu Ziyan, Huang Xi et Zhang Xi. La participation de Zhao est pertinente car il dirige l’Institut de recherche Dynasty de BYD, ce qui ouvre la possibilité que ce futur microvêtement s’intègre à cette famille de modèles. Cependant, l’entreprise n’a pas encore confirmé son nom commercial ni sa place dans la gamme.

La nouvelle voiture bon marché de BYD arrivera-t-elle à concurrencer Olinia ?

BYD possède déjà de l’expérience dans le développement de véhicules petits. L’un de ses antécédents est le Racco, un modèle conçu pour le marché japonais et lié à l’engagement de l’entreprise envers la mobilité compacte.

La nouvelle inscription suggère que la marque souhaite explorer d’autres possibilités dans ce segment, bien que les données concernant la puissance, la batterie, l’autonomie, la vitesse maximale ou le prix ne soient pas encore connues. Il n’y a pas non plus d’information confirmant une commercialisation en dehors de la Chine, et nous ignorons encore s’il arrivera au Mexique.

Au Mexique, Olinia cherche à développer une alternative locale de mobilité électrique accessible. Par conséquent, une mini voiture bon marché de BYD pourrait devenir un concurrent potentiel si l’entreprise décide de la mettre sur le marché mexicain.

Pour l’instant, le brevet représente une première piste des plans de BYD, mais il reste à savoir si le véhicule passera à la production et s’il sera réellement destiné à des acheteurs recherchant une petite voiture électrique sans réaliser un investissement élevé.