Guanajuato — Depuis le cœur du Bajío, une lignée d’entrepreneurs a réussi à établir un vaste réseau d’activités qui s’étend de la banque à l’énergie, en passant par le tourisme, le secteur automobile et le bien-être. Il s’agit de la famille dirigée par Salvador Oñate Ascencio, l’un des chefs d’entreprise les plus influents de Guanajuato.

Au cours de trois décennies, leur stratégie n’a pas seulement consisté à croître, mais aussi à se diversifier dans des secteurs clés de l’économie nationale.

Grupo Soni: le conglomérat né à Guanajuato

L’origine de l’empire remonte à la décennie des années quatre-vingt-dix, lorsque Soni Gas est apparu sur un marché offrant de vastes opportunités dans le secteur du gaz de pétrole liquéfié (GPL). Cette première initiative a permis de bâtir la base financière qui impulserait ensuite de nouveaux investissements.

Avec le temps, la marque a évolué pour devenir Grupo Soni, holding qui organise diverses unités de activité à travers le pays.

BanBajío, la pièce clé du croissance financier

Le point d’inflexion est arrivé en 1994 avec la création du Banco del Bajío, institution initialement destinée à accorder des crédits aux producteurs agricoles et industriels.

Aujourd’hui, BanBajío est l’une des banques régionales les plus solides du pays:

Elle est cotée à la Bolsa Mexicana de Valores.

Elle a montré une croissance soutenue de la valeur de ses actions.

Elle est considérée comme l’une des bancs affichant la meilleure performance opérationnelle au Mexique.

La présidence du Conseil d’Administration est récemment passée à la génération suivante, avec Salvador Oñate Barrón à la tête, consolidant la continuité familiale.

Hoteles Hotsson: expansion dans le tourisme et l’hôtellerie

La diversification a également touché le secteur touristique avec la chaîne Hoteles Hotsson, spécialisée dans l’hébergement de catégorie exécutive et de luxe.

La marque est présente dans des pôles stratégiques tels que :

León

Ciudad de México

Querétaro

Acapulco

Cette expansion a permis au groupe de se positionner sur des corridors industriels et des destinations touristiques clés.

Secteur automobile et diversification nationale

Un autre pilier du conglomérat est sa division automobile, avec des concessions réparties dans divers États. Le portefeuille comprend des marques grand public et des enseignes premium telles que Ford, Chevrolet, BMW et Volvo.

La présence dans des entités comme Nuevo León, Jalisco, San Luis Potosí et Aguascalientes renforce son rayonnement national.

Une des familles les plus puissantes de Guanajuato

La combinaison des activités bancaires, énergétiques, touristiques et du secteur automobile a placé la famille Oñate parmi les plus influentes de l’État. Son modèle repose sur l’intégration verticale, l’expansion territoriale et la continuité générationnelle.

Dans un environnement entrepreneurial de plus en plus concurrentiel, le groupe a réussi à maintenir une croissance soutenue, s’imposant comme l’un des cas de réussite les plus représentatifs du Bajío mexicain.