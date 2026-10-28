Culiacán, Sinaloa. – Apprendre à comprendre les émotions, affronter les moments difficiles et construire des relations plus saines constitue aussi une manière de faire la paix.

Dans cet esprit, Mujeres de Paz a organisé l’atelier « Santé mentale au quotidien » dans le lotissement San Benito, où les participantes et les participants ont acquis des outils pour prendre soin de leur bien-être émotionnel et améliorer la vie dans leurs foyers et leur communauté.

Mujeres de Paz promueve la salud mental para fortalecer la convivencia en San Benito

Pendant les sessions, dirigées par le psychologue Jesús Manuel Flores Labrador, les participants et participantes ont appris à reconnaître leurs émotions, à gérer le stress, à améliorer la communication et à aborder les conflits de manière plus saine.

Elles ont également réfléchi à l’importance de rechercher une aide professionnelle lorsque nécessaire, reconnaissant que prendre soin de sa santé mentale constitue une manière de placer le bien-être personnel au premier plan.

Au-delà des connaissances acquises, l’atelier est devenu une occasion de resserrer les liens entre voisins, de partager des expériences et de découvrir que l’apprentissage en communauté génère également de la confiance, de l’empathie et de nouvelles façons d’établir des relations.

« Participer à cet atelier a été une expérience formidable; le psychologue a expliqué les thèmes avec beaucoup de clarté et il a été enrichissant de réaliser les exercices. De plus, cela a été une occasion de rapprochement entre voisins, une convivialité très belle. Je remercie la voisine qui a ouvert les portes de sa maison pour organiser cet atelier », a partagé Claudia Douriet Soto.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts de Mujeres de Paz pour prévenir la violence familiale et de genre, promouvoir l’accompagnement psychologique et renforcer le tissu social par des actions qui offrent des outils pour construire des relations plus saines et des environnements de vie respectueux.

Parce que la paix commence aussi par la façon dont nous nous écoutons, exprimons ce que nous ressentons et résolvons nos différends. Chaque apprentissage mis en pratique peut transformer la vie domestique et s’étendre à la communauté, devenant une graine de bien-être, de respect et d’espoir pour construire, ensemble, une société plus unie.