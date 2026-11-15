Lorsque un patient arrive dans la chambre bleue de la Clinique Communauté Sinaí, il parle presque jamais. Il porte la peur, le courage et un regard qui ne se fixe sur personne. Alejandro Rentería Vega, « PlumaNegra » pour tous à Eldorado, n’exige pas d’explications. Il lui tend une feuille, un crayon et des couleurs.

Avec le psychologue de la clinique, il interprète ces signaux et rendra à chaque patient une voix, pendant les jours de désintoxication.

“El arte que sana, le decimos nosotros a los muchachos”, explica para Tus Buenas Noticias.



La vie l’a forgé

« PlumaNegra » connaît cette pièce vue de l’autre côté de l’histoire. Âgé de plus de cinquante ans, il n’a pas caché avoir traversé une addiction et être sorti vainqueur des centres de réhabilitation, où il a aussi trouvé une foi spirituelle qui l’accompagne aujourd’hui.

L’artiste Eldoradien le raconte ainsi, sans dramatisme et avec un objectif: que personne ne le vive dans la honte.

“No lo tomamos como una enfermedad, lo tomamos muchas veces como un simple vago que quiere estar ahí, cuando no es así”, advierte.



Il dit que ces épisodes ont été des « défis qui m’ont fait grandir davantage, m’ont rendu plus fort et j m’épanouis comme vous ne l’imaginez ».

Su historia empezó en l’ejido San Joaquín, près de La Cruz de Navito, un établissement autochtone antérieur à l’arrivée de Nuño Beltrán de Guzmán et à la première villa de San Miguel Arcángel, qui approche aujourd’hui de ses 500 ans.

Enfance, il suffisait d’entendre un tambour pour se mettre à danser, et dès six ans il s’est affirmé comme artiste. Entre les milpas on l’appelait Cuervo; le surnom grandit jusqu’à devenir PlumaNegra, le nom avec lequel il signe et qui le représente à Navito et El Palmar.

Sous ce nom il a reconstruit des pièces de céramique de la culture tahue, des répliques de celles retrouvées à Navito et El Palmar, qu’il a présentées à diverses éditions du festival national de San Pedro Tlaquepaque.

Il organise également des percussions, des danses et des rites en l’honneur des ancêtres afin que Navito continue d’être raconté par ceux qui y vivent. Sa conception de la tradition peut se résumer en une phrase: innover sans renier l’essence des ancêtres.

Pinceau qui laisse sa marque dans le paysage.

À Tacuichamona il a peint le jaguar qui se trouve dans le corridor touristique du village noble, car la chaîne de montagnes voisine l’habite encore. À ICATSIN Eldorado, il a réalisé, avec des élèves de l’atelier d’arts, la fresque “La Jardinera”: fleur d’obélisque, iguane, papillon et ara, achevée en dix jours.

Avec le Technologique d’Eldorado il participe à des tequios pour la paix qui redonnent des couleurs aux parcs et aux murs oubliés.

Les reconnaissances sont arrivées avec les années: Prix Municipal de la Jeunesse 2002 à Culiacán, Exemple Jeune au niveau étatique, premier lieu national de dessin avec le Prix Ricardo Flores Magón et, en 2023, le Prix Coltzin, qui valorise le parcours et la promotion de l’art.

Trois fois il a été choisi par le PACMYC, programme grâce auquel il a mené des ateliers de dessin, peinture et expression corporelle dans 23 communautés de la Vallée de San Lorenzo.

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Aujourd’hui, après six ans à ICATSIN Eldorado, il accueille entre 50 et 60 patients de la Clinique Communauté Sinaí, un espace de quatre hectares pour hommes dirigé par Emilio Urrecha.

Les ateliers de pâtisserie, menuiserie, coupe de cheveux et d’art ont donné des résultats visibles: d’anciens détenus qui travaillent désormais comme lettristes pour enseignes, décorateurs d’intérieur ou finisseurs en peinture dans un magasin.

Cada domingo, la clínica entrega reconocimientos a quienes concluyen su programa y recibe a otros que celebran 10 o 15 años de sobriedad. Además, da talleres de arte en extraescolares del Tecnológico, où il rapproche l’art des futurs ingénieurs.

El escenario, otra de sus casas

Sur scène, l’un de ses autres foyers. Protagonizó “La tarea”, cortometraje ganador de 2023 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sur un père qui détruit sa famille par l’alcool et la drogue, et il a participé à “No te fumes la vida”. Écrit et chanté “África”, un vidéoclip sur la plage de Ponce et El Palmar.

En décembre, il redevient le diablito de la pastorela de la clinique, avec entre 15 et 20 acteurs et des tournées à travers Sinaloa. Il fait aussi partie de la Crónica Sinaloense à Eldorado.

“PlumaNegra aime peindre, danser, chanter et aussi agir”, résume.



Il regarde vers l’avenir avec une longue liste de projets. Il veut que les communautés les plus représentatives de la vallée aient leur musée communautaire, leurs ateliers et un espace pour rescaper leur identité.

Il s’imagine en voyage, comme il l’a déjà fait à Oaxaca, Guadalajara et Monterrey grâce à des projets remportés. Et il laisse une conviction à ceux qui l’écoutent, surtout pour les jeunes.

« L’art en soi est un point central dans la formation intégrale de l’être humain ».



Il dit cela après des décennies à le mettre à l’épreuve avec des pinceaux, du tambour et de la scène, convaincu que l’art rend les personnes plus sensibles et les sociétés plus harmonieuses. Pour PlumaNegra, cette formation commence par une feuille, un crayon et l’occasion de dire ce que la bouche ne peut pas encore exprimer.