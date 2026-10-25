La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) invite les familles et les visiteurs à profiter du festival « Le Sentier du Cempasúchil », qui se déroulera les 30 et 31 octobre et le 1er novembre dans la Seconde Section du Bosque de Chapultepec.

Pendant trois jours, la Promenade des Compositeurs, près du Grand Lac, servira de cadre à des activités culturelles et artistiques qui mêleront tradition, technologie et divertissement pour célébrer l’une des festivités les plus emblématiques du Mexique.

Quelles activités auront lieu lors du festival du Jour des Morts au Chapultepec ?

La programmation inclut des spectacles nocturnes de drones évoquant des motifs liés au Jour des Morts, ainsi qu’un carnaval avec des catrinas, des alebrijes, des mojigangas, des comparsas et des personnages monumentaux. Les participants pourront aussi parcourir des offrandes traditionnelles, des installations artistiques et des expériences visuelles dédiées aux racines culturelles du Mexique.

Parmi les attractions annoncées figure « Water Lanterns », une expérience lumineuse et mémorielle sur les eaux du Lac Majeur. Les détails peuvent être consultés sur le site https://acortar.link/1f2b5I.

Le programme comprendra des performances musicales et de danse en direct pour accompagner les activités destinées aux familles et aux visiteurs.

Comment accéder au Sentier du Cempasúchil ?

Pour faciliter l’accès au festival, des entrées seront aménagées aux stations Metro Constituyentes, Metro Auditorio, Fernando Alencastre, Electrificación, Skate Park, Calzada Flotante, Papalote Museo del Niño et Los Pinos.

De plus, il existera un circuit Turibús spécial qui reliera la station de métro Auditorio au festival. Ceux qui arriveront en voiture pourront se garer dans la zone de Los Pinos et se rendre à l’événement à pied via la Calzada Flotante.

Où consulter la programmation du festival

Le Gouvernement de la Ville de México, par l’intermédiaire de la SEDEMA, a invité la population à participer à cette célébration qui cherche à réunir l’art, les traditions et la convivialité familiale dans l’un des espaces naturels et culturels les plus emblématiques de la capitale.

Pour en savoir plus et d’éventuelles mises à jour, les personnes intéressées peuvent consulter le site officiel festivaldiademuertos.com et le compte Instagram @festivaldiademuertoss.