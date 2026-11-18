Certains métiers prennent racine bien avant même le choix d’une carrière. Pour le docteur Pablo Ignacio Gutiérrez Sánchez, son parcours de vétérinaire a commencé alors qu’il était encore enfant à Eldorado, entouré d’animaux qui, peu à peu, lui apprirent à les aimer et à comprendre la responsabilité que suppose leur soin.

Chez lui, vivaient des chiens, des chats, des poules, des coqs, des chevaux et des agneaux. Il ne s’agissait pas seulement de coexister avec eux; dès son plus jeune âge, il participait aussi à leurs soins.

Mais il y avait quelque chose qui restait très présent: lorsque l’un d’entre eux tombait malade, il n’y avait pas toujours quelqu’un pour le soigner. Alors il a commencé à penser que, devenu grand, il pourrait apprendre à les soigner. Cette aspiration l’a accompagné jusqu’à l’université.

Il étudia la Médecine Vétérinaire à l’Université Autonoma de Sinaloa, tout en allant et venant entre Eldorado et Culiacán. Comme c’est souvent le cas chez les jeunes qui cherchent à se faire une place, il dut travailler et affronter les frais de ses études.

Avant d’avoir son propre commerce, il trouva une opportunité à la clinique vétérinaire El Rancho, où il travailla environ trois ans avec le docteur Fernando. Là, il acquit de l’expérience et apprit à mieux appréhender les responsabilités d’une profession qui, au‑delà des connaissances, exige patience, observation et beaucoup de dévouement. Avec le temps, il commença à envisager de s’indépendenter.

Il travaillait beaucoup, mais avait aussi des dépenses et voulait bâtir quelque chose qui lui appartienne. L’opportunité apparut dans une situation tout à fait ordinaire : un jour, alors qu’il déjeunait des tacos avec sa femme, ils virent un local disponible sur l’avenue Benjamín Hill, à Barrancos.

Ils pensèrent pouvoir commencer petit à petit. Ils ne savaient pas jusqu’où ce projet les mènerait, mais ils avaient la détermination d’essayer. En mars 2007, ils ouvrirent Veterinaria Barrancos.

Un endroit où les familles emmènent leurs compagnons

Vingt-neuf ans se sont écoulés depuis lors et le commerce est devenu un point de référence pour les habitants de ce secteur de Culiacán. Il suffit d’entrer pour ressentir l’animation propre à une clinique vétérinaire : des animaux qui arrivent en consultation, des chiens qui reçoivent des soins, des patients qui nécessitent des examens et d’autres qui doivent rester sous surveillance. Derrière chacun se cache une famille inquiète de savoir ce qui se passe, de trouver un traitement ou de retrouver la tranquillité en voyant leur compagnon guérir.

Pour les prendre en charge, le docteur Pablo a progressivement intégré des services et des outils qui permettent d’offrir des soins plus complets. Aujourd’hui, la Veterinaria Barrancos propose des consultations, des vaccinations, des déparasitations, des chirurgies, des radiographies, de l’échographie, des hémogrammes et des biochémies sanguines, ainsi que des tests rapides pour soutenir les diagnostics.

Ils proposent aussi des services de bain et d’esthétique pour les animaux, ainsi que la vente d’aliments et d’accessoires. Lorsqu’un chien ou un chat doit rester sous surveillance, les soins se poursuivent même en l’absence de leurs propriétaires.

La clinique est équipée de caméras et de microphones pour les surveiller, de capteurs de mouvement qui envoient des alertes et de minuteries pour contrôler certains équipements, tels que les tapis chauffants et la climatisation.

Ce n’est pas un détail négligeable pour ceux qui confient leur animal à d’autres. Savoir qu’il existe des outils pour veiller sur elle et une équipe attentive à son évolution fait partie de l’attention qu’ils s’efforcent d’offrir. Le travail commence avant même d’accueillir le premier patient.

Chaque matin, Pablo et son équipe se réunissent pour examiner les cas cliniques, parler des animaux encore en observation, suivre leurs progrès et partager les informations sur les patients arrivés la veille.

Il précise qu’ils restent une clinique et non un hôpital vétérinaire, car ils n’offrent pas de service sur place 24 heures sur 24.

Leur horaire habituel va du lundi au dimanche, avec des journées qui permettent de maintenir le service tout au long de la semaine. En cas d’urgence nécessitant une prise en charge nocturne, ils orientent les propriétaires vers des hôpitaux qui proposent ce service.

Il cherche aussi à aider les animaux qui en ont le plus besoin

Une partie de son travail mérite reconnaissance : le soutien qu’il apporte à diverses associations de protection animale. À travers des remises et certaines aides, il s’efforce de collaborer avec ceux qui sauvent et soignent des chiens et des chats vivant dans la rue. Ce n’est pas toujours facile.

Les traitements représentent des coûts et, parfois, les cas s’accumulent. Cependant, le docteur Pablo cherche à donner un coup de main. À Tus Buenas Noticias, il a confié qu’ils avaient quatre ou cinq cas liés à une fondation à laquelle ils apportent leur aide de tout cœur.

C’est une façon de garder vivante l’inquiétude qui l’a animé enfant: aider les animaux qui ont besoin de soins et qui ne disposent pas toujours de quelqu’un pour s’en occuper. Au fil des années, ils ont aussi accueilli des animaux peu ordinaires, tels que des tortues, des serpents, des singes-araignées, des caméléons et des aigles.

Même des grands félins leur ont été confiés. Néanmoins, il précise que ce n’est pas sa spécialité en faune sauvage, et il les oriente donc vers un vétérinaire dédié à ce domaine. Son travail cible principalement les chiens et les chats.

« Les animaux ne peuvent pas dire où ils ont mal »

Être vétérinaire comporte aussi ses difficultés. Pablo sait que soigner un animal malade exige autre chose que d’écouter son propriétaire. Les chiens et les chats ne peuvent pas expliquer ce qu’ils ressentent, où ils ont mal ou depuis quand le problème existe. C’est pourquoi l’observation constitue une partie essentielle de son travail.

Examiner leurs mouvements, leurs yeux, leur comportement et les réactions pendant l’examen peut fournir des indices importants. Cela dit, il ne s’agit pas de deviner. À la Clinique Veterinaria Barrancos, on s’appuie sur des tests cliniques pour obtenir des diagnostics plus précis et déterminer ce dont chaque patient a besoin.

Le docteur reconnaît que c’est une profession exigeante, où l’on ne peut cesser d’étudier. Il faut se tenir informé, suivre des cours et continuer à apprendre, car les connaissances et les outils évoluent aussi. Quand il parle de son travail, il n’a pas caché son plaisir à l’exercer.

Il ne nie pas non plus les exigences d’une activité où chaque patient représente une responsabilité. Sa famille a grandi avec l’entreprise. Son épouse est psychologue et ses enfants ont suivi leurs propres chemins; l’un d’eux étudie une discipline liée à la création et à la gestion d’entreprises.

Concernant la possibilité que l’un de ses proches poursuive dans la vétérinaire, Pablo estime qu’il faut d’abord que le moment soit venu et, surtout, qu’il existe une véritable vocation, car il sait à quel point cette profession peut être exigeante.

Aujourd’hui, à 43 ans, il regarde en arrière et constate que ce désir né à Eldorado l’a amené jusqu’à Barrancos, où il a construit son propre espace de travail. Peut-être que ce qui définit le plus son histoire n’est pas seulement d’avoir ouvert une clinique vétérinaire, ni d’être resté 19 ans dans le même secteur. C’est d’avoir trouvé, dès l’enfance, quelque chose à quoi il voulait consacrer sa vie et d’avoir pris la décision de travailler pour l’obtenir. Le docteur Pablo continue de faire ce qu’il avait imaginé lorsqu’il était enfant: soigner les animaux, chercher des réponses quand ils tombent malades et aider les familles qui se présentent à sa clinique inquiètes pour leurs compagnons.

Sur la rue Benjamín Hill, Veterinaria Barrancos reste les portes ouvertes. Pour lui, chaque journée représente une nouvelle opportunité d’exercer cette profession qu’il avait choisie bien avant de comprendre tout ce qu’elle impliquerait.