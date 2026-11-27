Guasave. — À Cuatro Caminos, une communauté de Guasave, Lucero Noemí Jacobo Vizcarra a une manière particulièrement originale de démontrer qu’il existe toujours des raisons de continuer. À 41 ans, elle prépare du pain artisanal, s’occupe des tâches domestiques et partage sur Facebook des vidéos de son quotidien. Elle le fait avec une seule main, mais avec la même détermination qui l’a conduite à reconstruire sa vie après avoir affronté un cancer agressif.

Il y a presque 10 ans, alors qu’elle était déjà mère de trois enfants et qu’elle consacrait du temps à la fabrication du pain, elle reçut un diagnostic qui allait à jamais modifier son histoire: un cancer à l’os de la main gauche.

La maladie progresse rapidement et, en quatre ou cinq mois, elle passe d’une douleur qu’elle pensait être due à un simple coup à la perspective de devoir peut-être perdre son membre.

Era su mano o salvar su vida

Tout a commencé lorsqu’un colchon est tombé sur sa main, provoquant une blessure qu’elle n’avait pas prise en charge sur le moment. La douleur s’accrut jusqu’à l’empêcher de bouger sa main. Après plusieurs examens et une biopsie, le diagnostic tomba : un cancer.

Lucero espérait préserver son membre grâce à une chirurgie reconstructive, mais à l’entrée en salle d’opération, les médecins découvrirent que le cancer avait progressé trop loin. Ses doigts étaient même contaminés.

Au milieu de l’intervention, Lucero s’éveilla de l’anesthésie, une situation qu’elle décrit comme inexplicable. Le médecin lui expliqua qu’il n’était plus possible de sauver sa main et qu’il fallait l’amputer. Consciente, elle demanda à la voir et comprit alors la gravité de ce qui se passait; avec courage, elle prit une décision: autoriser ce qui devait être fait pour sauver sa vie, car sa première pensée était d’être avec ses enfants.

« Il était plus important pour moi de rester en vie, parce que je voulais être avec mes enfants. »



Aprendió a hacer con una mano lo que antes hacía con dos

L’acceptation vint dès lors, même si, à la sortie de l’opération, elle eut aussi des moments de questionnement sur Dieu: pourquoi ne pas avoir été à ses côtés pour éviter la perte de sa main. Avec le temps, elle comprit toutefois qu’il ne l’avait pas abandonnée, mais qu’elle avait reçu une sorte de « signe divin » au réveil en pleine chirurgie pour apprendre que le cancer avait contaminé sa main. Désormais, elle voit cela comme une nouvelle opportunité de vivre avec un objectif: être un exemple et une source d’inspiration, non seulement pour ses enfants et sa famille, mais pour beaucoup d’autres personnes.

Depuis lors, elle n’a pas laissé l’« absence » de sa main définir ce qu’elle peut faire. En balayant, en lavant, en préparant les plats et en fabriquant du pain, elle a trouvé des moyens d’adapter chaque activité.

« Mon mot d’ordre est que le handicap se trouve dans l’esprit. J’essaie les choses jusqu’à ce que je les réussisse », affirma-t-elle avec la assurance de quelqu’un qui a dû le prouver jour après jour.



Del pan artesanal a compartir su historia en Facebook

Son métier, commencé il y a plus de 15 ans, est également devenu le cadre d’une nouvelle étape. Cette année, elle a décidé de s’imposer comme créatrice de contenu sur Facebook, d’abord pour générer des revenus et aider à financer le foyer et les études de ses enfants.

Bien que Lucero se décrive comme une personne timide, elle a commencé à filmer ses activités quotidiennes, et peu à peu elle a perdu sa peur d’être devant la caméra. Aujourd’hui, ses publications montrent comment elle travaille, prépare le pain et s’acquitte des tâches quotidiennes au sein de son domicile.

Très vite, la réponse positive des personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux est arrivée; cela lui a donné l’élan nécessaire pour persévérer. Ses vidéos ne montrent pas seulement ce qu’elle peut faire avec une main; elles rapprochent aussi d’autres personnes d’une histoire qui parle de choix difficiles, d’adaptation et de persévérance.

Lucero, avec son mari, forment l’équipe: elle prépare la pâte et fabrique le pain, et lui s’occupe de la cuisson et de la vente à la cabane fédérale de Cuatro Caminos et Alhuey, tout en allant aussi vendre sur sa carriole dans la sindicatura d’El Burrión pour aider à augmenter les revenus lorsque les temps sont durs.

Quasi une décennie après cette opération, sa vie ne s’est pas arrêtée dans un bloc opératoire. Elle a trois enfants pour lesquels elle a choisi de se battre, un métier qu’elle continue d’exercer et une communauté numérique qui commence à la connaître.

Sa main gauche n’existe plus, mais elle ne représente pas une limite à ses capacités. Lucero a trouvé une autre façon de faire les choses et, dans ce processus, elle a transformé sa propre vie en un message qu’elle partage: tenter, s’adapter et continuer d’avancer.