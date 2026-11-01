Vicente Fernández n’était pas seulement l’une des figures les plus marquantes de la musique mexicaine; c’était aussi un homme profondément attaché à la terre, à ses racines et à la vie familiale. Loin des scènes et des projecteurs, le « Charro de Huentitán » a trouvé son refuge dans un ranch de luxe situé dans l’État de Jalisco.

Rancho 3 Potrillos, plus qu’une demeure ostentatoire, incarnait son identité, son amour pour les traditions mexicaines et son besoin d’intimité. Ainsi était le ranch où Vicente Fernández a vécu, a reposé et a construit une grande partie de son héritage personnel.

Rancho 3 Potrillos, un refuge privé

Le ranch de Vicente Fernández se situe dans l’État de Jalisco, un endroit qui a vu naître et grandir l’artiste et avec lequel il a maintenu un lien indéfectible tout au long de sa vie. Entouré par la nature, loin de l’agitation urbaine, ce lieu offrait une intimité absolue et un cadre idéal pour le repos.

Le Rancho a été fondé en l’an 1980, une année qui a marqué une ère très importante dans l’histoire du chanteur. En l’honneur de ses fils: Alejandro, Vicente Jr. et Gerardo, envers lesquels il a toujours manifesté son affection et son dévouement, ce ranch est devenu un souvenir permanent de cet amour paternel inconditionnel.

Avec plus de 500 hectares, et un gigantesque domaine de rodéo, cette propriété est le symbole du travail et de l’amour qui entourent la maison où, pendant des années, “El Charro de Huentitán” et ses enfants ont passé des jours de bonheur.

Voici à quoi ressemble la demeure de « El Charro de Huentitán » à Jalisco

Ce qui rend unique le Rancho 3 Potrillos, c’est une destination entièrement touristique non officielle. Ses caractéristiques en font une étape incontournable pour tout fan de ce grand artiste; ici vous pourrez trouver :

Étendues de terrain : Le ranch s’étend sur de vastes espaces, permettant une coexistence harmonieuse entre la nature et l’architecture rurale.

: Le ranch s’étend sur de vastes espaces, permettant une coexistence harmonieuse entre la nature et l’architecture rurale. Vie animale : Le site abrite une quantité significative de chevaux, piliers de la charrería qu’il honorait énormément. De plus, un petit cerf a été aperçu se promenant librement dans les zones paysagées, apportant une touche sauvage au paysage.

: Le site abrite une quantité significative de chevaux, piliers de la charrería qu’il honorait énormément. De plus, un petit cerf a été aperçu se promenant librement dans les zones paysagées, apportant une touche sauvage au paysage. Commerce et expérience : Pour les visiteurs, le ranch offre une boutique de souvenirs afin d’emporter un morceau de la légende et un restaurant, garantissant que la visite soit une expérience complète.

Son design penche vers une décoration rustique, simple mais indubitablement élégante. Cette architecture a permis au chanteur et à sa famille de créer une ambiance chaleureuse et traditionnelle, qui contraste avec l’immensité de la propriété.

De plus, les espaces ouverts étaient idéaux pour qu’ils puissent errer librement sur le site en l’absence de visiteurs. Tant l’écurie que le rodéo sont immenses; sans aucun doute, un sanctuaire champêtre où le confort et le luxe se mêlent à la tradition mexicaine.

Comment rejoindre le Rancho Los Tres Potrillos ?

Le Rancho Los Tres Potrillos est situé en périphérie de Guadalajara, sur la route en direction de Chapala, à environ 5 minutes de l’Aéroport de Guadalajara.

En voiture, il suffit de suivre la route vers Chapala jusqu’à franchir La Arena et l’accès au ranch se trouve juste après.

Le Rancho Los Tres Potrillos ouvre tous les jours de 09:00 à 17:00, l’entrée est complètement gratuite.

Le ranch de Vicente Fernández dans l’État de Jalisco a été bien plus qu’une demeure de luxe: c’était son foyer, son refuge et le reflet fidèle de son essence. Entre nature, tradition et intimité, le « Charro de Huentitán » a trouvé l’équilibre parfait entre la célébrité et la vie personnelle.

Aujourd’hui, cet endroit demeure comme l’un des espaces les plus représentatifs de son histoire, nous rappelant que son héritage ne vit pas seulement dans la musique, mais aussi dans la manière dont il a choisi de vivre.