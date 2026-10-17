Le Mexique a enregistré l’arrivée de 67,69 millions de voyageurs internationaux entre janvier et août 2026, soit une hausse de 6,3 % par rapport à la même période de l’année précédente, selon le Secrétariat au Tourisme du Gouvernement du Mexique, Josefina Rodríguez Zamora.

La fonctionnaire a souligné que ces résultats laissent entrevoir la possibilité que le pays puisse clôturer 2026 avec un chiffre historique d’arrivées de touristes internationaux, stimulé par sa richesse culturelle et naturelle, ainsi que par l’offre de destinations dans différentes régions.

Selon les Enquêtes des Voyageurs Internationales (EVI) de l’Institut National de Statistique et de Géographie (INEGI), durant les huit premiers mois de l’année, le Mexique a accueilli 32,68 millions de touristes internationaux, soit une croissance de 3,9 % par rapport aux 31,46 millions enregistrés au cours de la même période en 2025.

Turismo internacional en México genera más de 24 mil millones de dólares

Sur le plan économique, les dépenses des voyageurs internationaux ont atteint 24 152 millions de dollars entre janvier et août 2026, soit une hausse de 0,9 % par rapport aux 23 934 millions de dollars enregistrés au cours de la même période l’année précédente.

Rodríguez Zamora a souligné que ces indicateurs reflètent l’attrait du Mexique comme destination internationale et l’importance de renforcer les stratégies pour attirer les visiteurs et générer des opportunités économiques dans les communautés qui dépendent de l’activité touristique.

Le tourisme de croisière a également connu une croissance: de janvier à août 2026, 8,2 millions de passagers sont arrivés, soit 13,5 % de plus que les 7,3 millions de 2025. La dépense a atteint 716,4 millions de dollars, soit 17,3 % de plus que les 610,7 millions de dollars de l’année précédente.

Ces chiffres illustrent l’avancement de l’un des segments touristiques clés pour les destinations portuaires du pays, où l’arrivée des croisières stimule la consommation de services, les excursions et les activités commerciales.

México registra crecimiento turístico durante agosto de 2026

En agosto, México recibió 7.99 millones de viajeros internacionales, 1.3% más que los 7.88 millones de 2025. Su gasto ascendió a 2 mil 409,2 mdd, 7% más que los 2 mil 253 mdd del año anterior.

El gasto promedio de turistas internacionales por vía aérea fue de mil 270 dólares, 15,2% de más que los mil 102 dólares de agosto de 2025. Turismo busca mantener el crecimiento y extender sus beneficios a más comunidades.