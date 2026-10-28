Culiacán, Sinaloa. – Entre regards surpris, sourires et l’enthousiasme de découvrir une histoire connue sous un autre angle, filles, garçons et adultes ont apprécié un après-midi de théâtre de marionnettes au Parc Culiacán 87, où le groupe Argüende Teatro a présenté la pièce « Le loup n’est pas tel qu’on le peint », dans le cadre du programme dominical Itiner-Arte de l’Institut Municipal de Culture Culiacán (IMCC).

Le théâtre de marionnettes remplit de joie le Parc Culiacán 87

La scène du Lac Enchanté s’est transformée en un petit bois de féérie, où les personnages des contes traditionnels ont pris vie pour réunir les familles autour de l’art et de l’imagination. À travers les marionnettes, les acteurs ont rapproché le jeune public d’une version libre de la célèbre histoire du Petit Chaperon Rouge.

Dans le petit théâtre, Le Petit Chaperon Rouge est apparu, préparant son panier pour rendre visite à sa grand-mère. Parmi les aliments qu’elle emportait se trouvaient des biscuits tout juste sortis du four, du pain, une tarte aux pommes et d’autres mets à partager avec elle.

Avant de partir, sa maman lui demanda de prendre le chemin le plus court et de ne pas se laisser distraire pendant le trajet.

Sin embargo, la curiosité de la petite fille a pris le dessus: alors qu’elle marchait dans le bois, chantait, bondissait et s’arrêtait pour sentir les fleurs silvestres, sans se rendre compte qu’elle s’était égarée de son chemin.

Le loup, qui l’observait de loin, profita de l’inattention pour se précipiter jusqu’à la maison de la grand-mère. Ainsi commença une aventure qui tint les jeunes spectateurs en haleine, qui suivirent chaque mouvement des personnages tandis que l’histoire avançait.

La scène bien connue des questions du Petit Chaperon Rouge sur les grands yeux, les oreilles et les dents de sa grand-mère a provoqué de nouvelles émotions chez le public. Finalement, l’intervention d’un vaillant bûcheron permit de sauver les deux et de conclure le récit sur une fin heureuse.

Le art réunit également les familles

À la fin de la représentation, les filles et les garçons ont eu l’opportunité de s’approcher des membres d’Argüende Teatro pour prendre des photos et conserver un souvenir de l’expérience. Pablito Gastélum et Iván Camargo, les directeurs du groupe, ont partagé ce moment avec les familles présentes.

La présentation a montré comment une activité culturelle peut devenir une opportunité pour se réunir, éveiller l’imagination et rapprocher les nouvelles générations du théâtre dès leurs premiers pas.

Avec des propositions comme celle-ci, le programme Itiner-Arte offre un espace pour que les familles puissent profiter de spectacles artistiques lors de leur visite au parc, où la culture s’ajoute aux options de loisirs et de convivialité.

El Instituto Municipal de Cultura Culiacán invita a las familias a asistir los domingos al Parque Culiacán 87 y disfrutar de una programación que incluye teatro de títeres, conciertos de música y espectáculos de danza, con acceso gratuito.

Para el próximo domingo 1 de noviembre está anunciada la presentación del grupo Bitachi, dirigido por Fernanda Mejía.

La invitación está abierta para niñas, niños, madres, padres y amistades que deseen compartir una tarde diferente, disfrutar del arte et crear recuerdos en familia.