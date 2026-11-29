Culiacán, Sinaloa.- Chaque vendredi, très tôt le matin, l’avenue Antonio Nakayama, dans le quartier Guadalupe Victoria, se transforme en un espace où le travail, l’épargne et la convivialité se réunissent.

Plus de 600 stands apportent couleur et vie à ce tianguis traditionnel, où acheter signifie aussi soutenir des centaines de familles qui maintiennent vivante l’une des traditions les plus chères de Culiacán.

Tianguis de la colonia Guadalupe Victoria renforce l’économie locale à Culiacán

Entre l’arôme des fruits et légumes frais, le salut amical des marchands et le va-et-vient des acheteurs, les familles trouvent des viandes, produits laitiers, vêtements, chaussures, outils, articles pour le foyer et bien plus encore.

Chaque parcours représente l’opportunité d’économiser sans compromettre la qualité et de dénicher un trésor caché parmi les stands.

Pour Martina Cabanilla, le tianguis est un allié de l’économie familiale. « Visiter le tianguis fait que mon argent rende davantage. Ici je trouve des produits frais, de bons prix et tout ce dont j’ai besoin pour mon foyer. »

De plus, je n’ai pas de frais de transport car il se situe à seulement deux pâtés de maisons de chez moi, a-t-elle confié en déambulant dans le marché à l’air libre avec son chariot.

Derrière chaque stand se cachent aussi des rêves, de l’effort et de l’espoir. Pedro Rodríguez a trouvé dans le tianguis l’occasion de changer le cours de sa vie. Il y a sept ans, il a quitté un emploi formel pour se lancer dans la vente d’articles de quincaillerie. Aujourd’hui, grâce à son dévouement, il subvient à sa famille et a pu offrir une éducation à ses deux enfants.

« Ce travail a été une bénédiction pour ma famille. Au début, c’était difficile car je n’avais pas d’endroit fixe où vendre, mais petit à petit je me suis gagné une place et la confiance de mes clients. Maintenant, beaucoup me cherchent à chaque tianguis, et c’est le fruit de la constance et de ne pas abandonner », partage-t-il avec fierté.

Comme Pedro, des dizaines de marchands entament leur journée avant l’aube avec l’espoir d’offrir un bon service et d’apporter le soutien à leurs foyers. Chaque achat représente bien plus qu’une vente: c’est une reconnaissance du travail honnête, de l’effort quotidien et de ceux qui trouvent dans le commerce une manière digne de s’en sortir.

Plus qu’un lieu pour faire ses courses, chaque vendredi le tianguis Guadalupe Victoria est un espace où l’économie locale se renforce, où se développent les liens entre voisins et où se transmet une tradition qui unit les générations.

Entre des allées pleines d’effort, de confiance et d’espoir, ce marché itinérant démontre que les meilleurs lieux ne se contentent pas d’offrir de bons prix, mais offrent aussi des opportunités pour bâtir la communauté et maintenir vivant le cœur de Culiacán.