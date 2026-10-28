Alors que beaucoup des hommes les plus riches du monde choisissent des plages exclusives ou des destinations entourées de luxe, Carlos Slim Helú a opté pour une voie différente. L’homme d’affaires mexicain préfère passer ses vacances dans un petit village européen, loin du tourisme de masse et des projecteurs.

Il s’agit d’une localité de moins de 2 000 habitants, où la tranquillité, la discrétion et les racines historiques pèsent davantage que les hôtels cinq étoiles. Un endroit qui, année après année, devient le refuge estival de certains des magnats les plus influents.

Où se situe le village que visite Carlos Slim Helú ?

Le lieu choisi par Carlos Slim Helú est Avión, une commune rurale située dans la comarca d’O Ribeiro, dans la province d’Ourense, Galice. Entouré par les massifs des Faro et de Suído, Avión passe presque inaperçu sur la carte :

Rues étroites.

Population vieillie.

Un revenu moyen inférieur à celui d’autres zones galiciennes.

Durant une grande partie de l’année, le village conserve un rythme posé et silencieux, notamment en hiver, lorsque la population diminue encore davantage. Cependant, en été le tableau change. Les températures peuvent dépasser les 35 degrés et l’arrivée de visiteurs illustres modifie légèrement la routine, sans rompre toutefois l’ambiance simple qui caractérise le lieu.

On voit alors fréquemment des voitures de luxe circuler dans le village, un contraste qui ne se traduit pas par l’ostentation, car Avión conserve son esprit familial et sa vie quotidienne éloignée des grands centres urbains et touristiques.

Pourquoi Carlos Slim Helú choisit-il ce lieu pour ses vacances ?

Le choix d’Avión ne répond pas à sa proximité avec les plages, qui se trouvent à plusieurs kilomètres, mais à son histoire migratoire. Au cours du XXe siècle, de nombreux habitants du village ont émigré vers le Mexique à la recherche de meilleures opportunités, et certains ont réussi à constituer de grandes fortunes.

L’un des liens les plus importants est celui d’Olegario Vázquez Graña, homme d’affaires mexicain d’origine d’Avión et ami proche de Slim. Grâce à cette relation, le magnat mexicain a commencé à visiter la localité et en a fait un point fixe de son agenda estival.

Mais il existe un autre facteur déterminant : la liberté. À Avión, Slim peut se promener sans gardes du corps, s’asseoir dans les bars locaux, déguster des fruits de mer, participer à de longues sobremesas et jouer au domino comme n’importe quel voisin, chose impensable dans des destinations plus exclusives.

Un lieu de rencontre discret pour magnats et figures influentes

Carlos Slim n’est pas le seul homme d’affaires à avoir trouvé en Avión un refuge estival. Le village a également accueilli des personnalités telles que Amancio Ortega, fondateur d’Inditex ; des hauts dirigeants de El Corte Inglés et Abanca ; ainsi que des entrepreneurs mexicains comme Miguel Rincón, connu sous le nom de « le roi du papier ».

Même des personnalités du domaine religieux et politique, comme le cardinal Norberto Rivera, ancien archevêque de Mexico, ont été vus lors des célébrations locales. Tous s’accordent à dire qu’Avión offre quelque chose de peu commun : un espace où le pouvoir économique demeure en second plan et où prévaut la convivialité de la vie locale.

Avión démontre que le véritable luxe n’est pas nécessairement dans les destinations les plus exclusives. Pour Carlos Slim Helú et d’autres magnats, ce petit village galicien représente la possibilité de se déconnecter du pouvoir, de se reconnecter avec l’histoire et de profiter, ne serait-ce que pendant quelques jours, d’une vie simple loin du bruit des grandes villes.