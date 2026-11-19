Dans le quartier Flores Magón de Mazatlán, l’entreprise Tosticentro Los Girasoles est née autour d’une table, avec dix elotes et l’espoir de réunir l’argent nécessaire pour soigner la santé d’un enfant.

Onze ans plus tard, cet élan initial s’est transformé en une entreprise familiale qui propose des collations et des boissons, emploie des habitants de la région et a accompagné trois générations dans leurs projets de vie.

À la tête de cette histoire se trouve María de Jesús Martínez, qui est arrivée dans la colonie il y a 45 ans. Depuis lors, elle a exploré différentes façons de travailler sans s’éloigner de chez elle: d’abord des travaux manuels, puis une florerie et, plus tard, l’ouverture d’une miscelánea.

Son mari, maçon, et elle ont tout fait pour soutenir la famille et offrir des études à leurs trois enfants.

“Nous avons toujours été à court de ressources, donc pour financer les études de nos enfants nous avons toujours dû travailler tous les deux.”



Con el tiempo, sus hijos se formaron: uno es ingeniero y la hija menor es ingeniera pesquera. La mayor estudió para aeromoza, aunque no ejerció esa profesión.

Cuando su hija mayor regresó a casa en embarazo y como madre soltera, María le ofreció apoyo.

“No te pongas triste, tu papá y yo te vamos a ayudar y te vamos a sacar adelante junto con tu bebé”



Para salir adelante, madre et hija buscaron una façon de générer des revenus depuis la maison.

Des premiers essais à une entreprise qui leur appartient

La famille commença à vendre de la nourriture au marché forain de la plazuela de la colonie. D’abord des gelées, des fruits et des jus; puis, à la demande des marchands, elles préparèrent des plats.

María cuisinait et sa fille prenait et distribuait les commandes. Toutefois, certaines personnes demandaient à payer plus tard et n’étaient pas présentes lorsque elles revenaient cobrar. L’entreprise ne prospérait pas.

L’urgence d’obtenir l’argent nécessaire pour l’opération des amygdales de leur petit-fils a poussé María à réessayer.

«Dans le désespoir de voir que nous n’avions pas assez d’argent pour prendre en charge le bébé… j’ai dit à ma fille: “Je vais me mettre au coin pour vendre quelque chose”».



Elle acheta dix elotes et s’installa avec une table dans la rue.

« Je me suis dit : “Si je les vends, tant mieux; sinon, je les mangerai ” ». Elle les venda.

A partir de là, les elotes se convirtieron en une base: s’ajoutèrent des sucreries et, petit à petit, arrivèrent plus de clients. Lorsque les travaux de pavage les obligèrent à abandonner ce coin, elles demandèrent l’autorisation de vendre dans la cour de la maison, dans la rue Girasoles, à quelques pas de la plazuela du quartier. Elles installèrent des pancartes pour que la clientèle puisse trouver le nouvel emplacement.

Mère et fille commencèrent à économiser dix pesos par jour. Avec ce qu’elles réunissaient, elles achetèrent des matériaux et le mari de María, qui était aussi maçon, construisit un espace pour l’activité. Ainsi prit forme Tosticentro Los Girasoles, il y a onze ans. La famille fut parmi les premières entreprises de la zone à proposer des elotes.

Depuis, l’offre s’est développée au fur et à mesure des possibilités de réinvestissement. Aujourd’hui, ils proposent des esquites, elotes, fraises à la crème, pommes préparées, pommes de terre préparées, tostielotes, cueritos, café, frappés et sandwiches. Ils ont également installé un café tout en poursuivant l’activité qui a démarré à la maison.

Un esfuerzo qui ouvre des opportunités pour d’autres familles

La croissance s’est poursuivie alors que María affrontait la scoliose, une maladie progressive et dégénérative qui, selon elle, a fini par limiter sa mobilité. Il arriva un moment où elle décida de laisser l’entreprise entre les mains de sa fille.

« Je l’aide ici autant que je peux, je supervise l’entreprise, mais désormais c’est elle qui la gère »



Sa fille, qui avait été mère célibataire pendant 19 ans, a pu élever son fils grâce au travail familial. Il a étudié l’ingénierie en mécatronique, est diplômé et travaille désormais.

La fille de María s’est mariée et dirige aujourd’hui l’entreprise; son mari travaille et ensemble, ils entretiennent un foyer. María, de son côté, continue d’aider ses enfants et de veiller sur ses petits-fils.

L’entreprise est aussi devenue une source d’emploi local. Au début, ils travaillaient avec María, sa fille, son mari et son petit-fils. Puis, voyant que d’autres personnes avaient besoin de travail, ils décidèrent d’embaucher. Actuellement, elles comptent des collaboratrices en semaine et renforcent l’équipe les week-ends. Plusieurs sont des étudiantes ou des mères célibataires qui vivent dans les environs.

«Nous pouvons aider d’autres familles à trouver un emploi»,



Pour elle, l’entreprise n’a pas seulement permis de soutenir les siens, mais aussi de partager des opportunités avec d’autres personnes de la communauté.

La journée est longue: elles commencent à travailler à six heures du matin et terminent à onze heures du soir. L’entreprise ouvre de 16h00 à 21h00 et la pause est les mercredis.

Au milieu de ce rythme, María souligne le soin apporté à l’hygiène et à la qualité des produits comme élément clé de l’engagement envers ses clients.

« Ce que vous voyez ici est le fruit de beaucoup d’efforts et de l’aide de Dieu »



Elle rappelle aussi que l’épargne a été clé pour investir et répondre aux besoins familiaux, surtout en cas de maladie ou d’imprévus.

« Nous n’avons jamais gaspillé le moindre peso de ce que nous gagnons ».



Tosticentro Los Girasoles reflète ce parcours: plusieurs tentatives, travail partagé, économie et soutien entre les générations.

La table sur laquelle María avait posé dix elotes fut le premier pas d’une entreprise qui aujourd’hui fait bouger sa famille et offre un emploi à d’autres femmes de la Flores Magón, à Mazatlán.