La Liguilla del Apertura 2026 continúa con uno de los encuentros más esperados de los Cuartos de Final: León vs. Cruz Azul. Ambos equipos se medirán este jueves 26 de noviembre en el primer capítulo de una eliminatoria que comenzará en el Estadio León, también conocido como Nou Camp, en Guanajuato.

Le encuentro representa el inicio de la serie de ida y vuelta por un lugar en las Semifinales del futbol mexicano. Por ello, los aficionados de ambos clubes estarán pendientes del resultado de este primer enfrentamiento.

Si buscas dónde ver León vs. Cruz Azul en vivo, el partido estará disponible en México a través de la plataforma de streaming FOX One.

A quelle heure León contre Cruz Azul se jouera aujourd’hui, jeudi ?

Le match aller des Quarts de Final de l’Apertura 2026 se disputera ce jeudi 26 novembre à 21 h 10, heure du centre du Mexique.

Le Stade León sera le théâtre de la rencontre, où l’équipe émeraude recevra Cruz Azul dans le but de prendre l’avantage dans l’éliminatoire.

Voici les données du match :

Partido: León vs. Cruz Azul.

Torneo: Apertura 2026, Liga MX.

Fase: Cuartos de Final, partido de ida.

Fecha: jeudi 26 novembre 2026.

Hora: 21:10 heures (temps du centre du Mexique).

Estadio: León (Nou Camp), Guanajuato.

Transmisión en México: FOX One.

Où regarder León contre Cruz Azul en direct ?

Les fans pourront suivre le match León contre Cruz Azul en direct via FOX One, la plateforme de streaming qui diffusera la rencontre au Mexique.

Pour profiter de la diffusion, les utilisateurs devront disposer d’un accès au service et vérifier les conditions de disponibilité de la plateforme.

La rencontre correspond au match aller des quarts de finale, d’où le résultat sera important pour les ambitions des deux clubs avant le retour.

León vs. Cruz Azul : le début de la lutte pour les demi-finales

Avec le coup d’envoi de cette série, León et Cruz Azul chercheront à atteindre le tour suivant de l’Apertura 2026. La première rencontre se déroulera sur le sol guanajuatense, tandis que l’éliminatoire se décidera ultérieurement lors du match retour.

L’attente sera centrée sur la performance des deux équipes durant ces 90 premières minutes, dans une phase du championnat où chaque résultat peut influencer le chemin menant au titre de la Liga