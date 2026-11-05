Culiacán, Sinaloa. – Chaque dimanche, le Parc Culiacán 87 devient un lieu de rencontre pour les familles qui souhaitent passer un après-midi différent, entre rires, théâtre, imagination et culture.

Itiner-Arte transforme les dimanches en après-midis de culture et de divertissement à Culiacán

À travers le programme Itiner-Arte, de l’Institut Municipal de Culture de Culiacán (IMCC), des filles, des garçons et des adultes ont l’occasion de découvrir les expressions artistiques et de partager des expériences qui renforcent la convivialité.

Au cours d’octobre, la scène près du Lago Encantado a accueilli des artistes et des ensembles qui ont fait de chaque spectacle une opportunité d’éveiller la créativité et de profiter du divertissement familial.

L’une des invitée fut Payasita Fify, arrivée avec son costume coloré, un nœud géant sur la tête, le visage maquillé et un sourire prêt à contagier l’enthousiasme du public.

En quelques minutes, elle a conquis les filles et les garçons avec des jeux, des chansons et des concours qui les ont encouragés à participer. Les rires se sont propagés parmi les familles, tandis que les petits profitaient de l’occasion de gagner l’un des ballons colorés qu’elle offrait comme prix.

La programmation a également accueilli la participation du groupe Tablas Teatro Corporal, qui a présenté le spectacle de clown « Maleta mágica ». Par l’humour et l’expression corporelle, ses membres ont invité le public à laisser libre cours à l’imagination et à découvrir de nouvelles façons de profiter du théâtre.

Pour clôturer les activités d’octobre, Argüende Teatro est arrivé au Lac Encantado avec la représentation de marionnettes “El lobo no es como lo pintan”, une proposition qui a réuni petits et grands autour d’une histoire avec des enseignements sur la gratitude et la valeur d’apprécier ce que nous avons.

Après la fin de la représentation, les familles ont eu l’occasion d’approcher les membres du groupe, Pablito Gastélum et Iván Camargo, directeur d’Argüende Teatro, pour partager leurs impressions et prendre des photos en souvenir de l’après-midi.

Plus de théâtre à apprécier en famille

La programmation d’Itiner-Arte se poursuivra ce dimanche 1er novembre avec le spectacle scénique « Divertíteres », présenté par le groupe Bitachi, dirigé par la jeune artiste Fernanda Mejía.

L’Institut Municipal de Culture de Culiacán invite les familles à profiter de cette présentation à 16 h 00, sur la scène installée entre le Lac Encantado et la halte photographique du Parc Culiacán 87.

Con estas actividades dominicales, Itiner-Arte del IMCC acerca el teatro y otras expresiones culturales a las familias, al tiempo que ofrece a niñas y niños espacios para imaginar, aprender y descubrir el gusto por las artes.

Ainsi, le Parc Culiacán 87 continue d’être une scène pour partager, rire et créer des souvenirs en famille, où chaque représentation ouvre une nouvelle opportunité de profiter de la culture.