Bien qu’il y ait eu quelques familles fortunées à l’époque, on ne connaît pas d’héritiers des dirigeants de la Révolution mexicaine possédant de grands empires actuels. Toutefois, il existe des descendants qui sont entrepreneurs.

Descendants des dirigeants de la Révolution qui sont des entrepreneurs

Francisco I. Madero, l’une des figures marquantes de la Révolution mexicaine, provenait d’une des familles les plus riches du nord du Mexique, active dans les domaines agricoles et miniers; certains de ses descendants, tels que ses arrière-petits-neveux, y maintiennent une présence.

Entre las empresas que tienen los familiares de Francisco I. Madero está Grupo Hema con sede principal en Chihuahua, dedicado a la maquinaria pesada y franquicias. Su CEO es Álvaro Muñoz Madero, quien es su sobrino nieto.

Des proches de Francisco I. Madero, créateurs du Groupe Hema

Le Grupo Hema est né en 1987 après être fondé par les frères Álvaro, Cecilia, Evaristo, Mauricio, Gustavo, Miguel et Consuelo Madero Muñoz, qui restent les uniques actionnaires de ce groupe, qui, outre la commercialisation de machinerie lourde, vend des lubrifiants et gère également des restaurants ainsi que des projets commerciaux et résidentiels.

Ce conglomérat, près de quarante ans sur le marché, affiche une présence significative au niveau national, puisqu’au-delà de Chihuahua, il opère dans les États de Basse-Californie, Jalisco, Sinaloa, entre autres. Il convient de mentionner qu’il s’est déjà imposé à l’échelle internationale et est présent dans des pays tels que le Canada et les États-Unis.

S’approchant du profil LinkedIn du Groupe Hema, on découvre une équipe de plus de mille collaborateurs.

Il convient de mentionner que ce Groupe est devenu l’un des principaux distributeurs de la machinerie agricole de John Deere au Mexique et figure également parmi les cinq premiers en Amérique latine. Quant à la division restauration, certaines succursales de Burger King, Buffalo Wild et Subway y opèrent.

Il est important de rappeler que la Révolution mexicaine fut l’un des mouvements armés les plus importants du pays, né en réponse aux mauvaises conditions vécues par les ouvriers et les paysans sous le porfiriato. Francisco I. Madero a participé à cette révolution; il était le grand-oncle des fondateurs du Groupe Hema.