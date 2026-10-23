San Ignacio, Sinaloa. – Le Technicien en Urgences Médicales (TUM) José Carlos Beltrán Tenorio a été chargé d’animer ce cours sur les premiers secours élémentaires, auquel ont assisté des prestataires de services, ainsi que la directrice du Tourisme municipal, Zaira Valverde, représentant le gouvernement municipal.

Les participants se sont montrés très actifs et participatifs lors des activités qui ont été menées afin de mieux comprendre ce cours.

Participation active au cours de premiers secours

La coordinatrice de Acción Móvil Icatsin San Ignacio, Guadalupe Manjarrez Bastidas, a indiqué qu’il s’agissait d’une introduction aux premiers secours, un cours mis en place dans le cadre d’un accord de collaboration entre Icatsin et le Secrétariat au Tourisme.

Elle a précisé que c’était un cours entièrement gratuit et principalement destiné aux prestataires de services touristiques du territoire de San Ignacio. « Pour nous, ce fut un succès et nous espérons que le prochain organisé le sera aussi, afin que davantage de personnes puissent y assister et recevoir cette formation si importante, car les prestataires de services peuvent intervenir lorsque l’un des clients souffre d’un étouffement par des aliments, ou d’une autre situation; personne n’est à l’abri de ce type d’incidents dans nos établissements et il faut être préparé », a exprimé la responsable.

Colaboración entre Icatsin et le Secrétariat au Tourisme

Ainsi, elle a mentionné que dans Icatsin Estación Dimas il existe un vif intérêt pour suivre ce cours, et elle a demandé à Zaira Valverde de se charger de la coordination. Elle a également remercié le maire Luis Fernando Loaiza Bañuelos pour les facilités accordées à la réalisation du cours, ainsi que la personne chargée d’offrir le cours gratuitement.

Le tourisme de San Ignacio souligne l’importance d’apprendre les premiers secours

Pour sa part, la responsable du Tourisme a exprimé sa gratitude envers les personnes présentes et les a exhortées à mettre à profit ce qu’elles ont appris dans le cadre du cours : « Nous repartons satisfaits des connaissances que José Carlos nous a transmises. Il est d’une grande importance de les connaître; nous remercions également Icatsin pour la facilité, également, d’obtenir l’instructeur », a-t-elle précisé.