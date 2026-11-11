Le 1er novembre a été une journée particulière pour Eloísa Arteaga et Miguel Sánchez: leurs enfants Diana, Miguel, Anaid et José Miguel ont fêté leurs 15 ans.

La célébration était bien plus qu’une simple fête. Pour cette famille de Mazatlán, elle signifiait revenir sur le passé et reconnaître tout ce qu’ils ont accompli ensemble pour faire avancer les quadruplés.

« Ces enfants nous ont pris au dépourvu car nous ne nous attendions pas à en avoir autant et ils nous sont arrivés », se souvient Eloísa.



Après avoir reçu des soins pour des soucis de santé, elle est tombée enceinte naturellement. La nouvelle qu’elle attendait quatre bébés a bouleversé le quotidien de la famille, qui comptait déjà une fille aînée.

Les quadruplés sont nés à huit mois à l’IMSS de Culiacán, car Mazatlán ne disposait pas de l’équipement nécessaire pour les accueillir. Bien qu’ils soient nés en bonne santé, les médecins voulaient qu’ils gagnent du poids et qu’ils s’alimentent correctement.

Deux bébés ont été autorisés à sortir avant leur mère; les autres sont restés hospitalisés. Anaid a dû rester un mois de plus après avoir contracté une bactérie dans la zone néonatale.

Pendant cette période, Eloísa voyageait quotidiennement de Mazatlán à Culiacán pour rendre visite à ses bébés, tandis que sa maman, une tante et une voisine s’occupaient des deux bébés qui étaient déjà à la maison. Ses belles-sœurs se relayaient aussi pour aider.

« Si c’est complexe de prendre soin d’un bébé, imaginez quatre », affirme Eloísa.



Quatre bébés, un réseau de soutien

L’arrivée des quatre enfants a multiplié les tâches du quotidien. Il fallait nourrir tout le monde, veiller à leur santé et préparer la maison pour accueillir des bébés prématurés, avec des mesures d’hygiène spécifiques et peu de visites.

Eloísa se rappelle qu’au début, certaines personnes se demandaient pourquoi elles ne pouvaient pas les rencontrer; la famille devait suivre les recommandations pour les protéger. « Tout cela multiplié par quatre », résume sa mère.

Le manque de sommeil et l’épuisement se firent aussi sentir. Les bébés avaient besoin de manger en même temps et les nuits étaient longues. Eloísa a cessé d’allaiter pendant la nuit car elle dormait presque pas et sa santé a commencé à en pâtir.

Pourtant, elle continua d’organiser chaque journée autour des besoins de ses enfants et des tâches du foyer.

Subvenir aux dépenses n’a pas été simple non plus. Miguel, chauffeur de transport public, raconte qu’au début ils ont organisé des déjeuners publics pour réunir des fonds.

Le soutien des proches des deux côtés a été déterminant : certains ont apporté des vêtements, des soins et des frais scolaires. Ils ont aussi reçu l’aide de personnes de Culiacán qui ne les connaissaient pas et qui ont appris la naissance des quadruplés alors qu’ils se trouvaient encore à l’hôpital.

« Sur le plan économique, c’était difficile; heureusement, nous avons reçu beaucoup d’aide de la part des familles des deux côtés », confie Miguel.



Pour lui, les frais scolaires pèsent aussi: inscriptions, cotisations et matériel que quatre enfants doivent couvrir. Les remises à l’école et l’appui de ses sœurs pour que les jeunes suivent des cours d’anglais les samedis à l’UAS font une différence.

Eloísa a commencé à travailler officiellement lorsque les enfants ont terminé le primaire. Avant, elle effectuait des petits boulots chez des particuliers, mais elle avait besoin de rester disponible pour eux et ne pouvait pas assurer un poste à temps plein.

Plus tard, lorsque Miguel a fait face à des soucis de santé et a travaillé moins, le fait d’avoir une autre source de revenu est devenu nécessaire. L’effort des deux a été constant: combiner le travail, les responsabilités familiales et l’attention requise par leurs enfants.

Quinze ans comme une réussite partagée

La fête des quinze ans a aussi été rendue possible grâce à la collaboration de la famille.

« Tout le monde a dit: “Nous allons les aider car c’est une date importante, voir les quadruplés atteindre leurs 15 ans” », se souvient Eloísa.



La célébration a réuni ceux qui ont été présents dès les premiers jours et est devenue une fête partagée.

Pour Diana, Miguel, Anaid et José Miguel, être quadruplés continue d’attirer l’attention dans les écoles.

Ils ont étudié ensemble à plusieurs étapes, même s’ils n’ont pas toujours été dans la même classe. En primaire, les quatre étaient dans le même groupe.

Ils affirment qu’ils s’entendent bien, comme n’importe quel groupe de frères et sœurs, et ils n’ont pas encore décidé quelle carrière poursuivre: ils sont seulement en première de lycée au CBTIS 51.

Leurs parents envisagent déjà cette étape suivante. Ils veulent que les jeunes explorent ce qui les intéresse et les opportunités qui s’offrent à eux, tout en examinant comment ils pourront financer leurs études.

Miguel évoque aussi les difficultés d’accès aux aides scolaires: au collège, il explique que la bourse n’a pas touché tous les frères et qu’il a fallu effectuer plusieurs démarches.

Pendant que les jeunes commencent à imaginer leur avenir, leurs quinze ans restent une source de joie et de fierté.

Pour Eloísa et Miguel, la célébration représente bien plus que d’arriver à une date marquante: c’est une opportunité de reconnaître le chemin parcouru, des jours à l’hôpital et des trajets à Culiacán jusqu’à la vie scolaire des quatre adolescents.

« Après 15 ans, nous nous rappelons encore de l’aide que de nombreuses familles de Culiacán nous ont apportée sans se connaître », déclare Miguel.



La gratitude envers ceux qui ont été près de eux accompagne la fête et résume une part importante de l’histoire familiale: dans les moments les plus difficiles, le soutien est venu de mains diverses.

La fête célèbre Diana, Miguel, Anaid et José Miguel, mais aussi le travail de leurs parents et de tout un réseau familial qui s’est organisé pour les accompagner.

Quinze ans plus tard, les quadruplés grandissent unis et avec de nouveaux défis devant eux; leur fête montre que cette réussite n’appartient pas à une seule personne, mais à une famille qui a progressé ensemble.