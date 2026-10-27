Puebla, Puebla. L’Ex Hacienda de Chautla élargit ses atouts touristiques avec Chautla Encantada, un parc à thème immersif qui propose des parcours nocturnes agrémentés d’éclairages artistiques, des expériences sensorielles et des ambiances évoquant les différentes saisons de l’année.

Cette proposition a été introduite lors de la deuxième édition des Catrineras Chautla 2026 et cherche à transformer les forêts, les sources et les espaces historiques de cette destination située dans l’État de Puebla en un décor propice au divertissement familial.

Selon Convenciones y Parques, le projet prévoit des activités tout au long de l’année, avec des thématiques qui varieront selon les saisons afin d’offrir de nouvelles expériences aux visiteurs.

Chautla Encantada : horaires et attractions à Puebla

Actuellement, Chautla Encantada compte 1 200 mètres de sentiers et 10 attractions, réparties dans différentes zones de l’Ex Hacienda de Chautla, parmi lesquelles la forêt, les sources et la zone des cachots.

Le projet prévoit d’étendre son offre pour atteindre 15 expériences, grâce à des propositions d’éclairage immersif et artistique qui permettent de parcourir l’environnement naturel et de découvrir le patrimoine historique sous un angle différent.

Pendant la saison des Catrineras Chautla 2026, le parc accueille les visiteurs du jeudi au dimanche, de 18 h à 23 h. L’accès est soumis à une redevance d’entrée, bien que les autorités n’indiquent pas le montant exact.





Jour des Morts, Noël et printemps : ainsi le parc évoluera

Chautla Encantada renouvelera sa thématique tous les six mois. Pour le Jour des Morts, le parcours nocturne présente des scénarios sur la vie, la mort et le cheminement spirituel, accompagnés d’effets visuels et d’éclairage.

Pour les périodes suivantes, le projet prévoit d’intégrer des concepts de Noël et des propositions liées au printemps, dans le but de diversifier l’offre et d’encourager de nouvelles visites à l’Ex Hacienda de Chautla.





L’Ex Hacienda de Chautla cherche à dynamiser le tourisme nocturne

Le projet du Gouvernement de l’État de Puebla vise à diversifier le tourisme et à favoriser le développement. Michelle Talavera, directrice des Convenciones et Parques, a indiqué que cette initiative exploite les espaces de l’Ex Hacienda qui demeurent inexplorés la nuit afin d’enrichir la visite et d’allonger le séjour dans la région.

À travers cette proposition, le site élargit ses propositions de divertissement familial en associant nature, patrimoine historique et éclairage artistique dans un parcours pensé pour être apprécié après le coucher du soleil.

Les autorités étatiques cherchent à faire de l’Ex Hacienda de Chautla une destination proposant des activités au sein de différentes saisons, via des expériences qui complètent ses attraits traditionnels et renforcent l’offre touristique de Puebla.