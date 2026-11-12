À Urías, Mazatlán, peu de gens connaissent Florentina Velasco Cabrera par son nom. Depuis plus de cinquante ans, voisins, enfants et petits-enfants l’appellent Doña Chata. Son arrière-petit-fils, qui n’a qu’un an, a aussi sa façon affectueuse de la nommer: « grand-mère ‘tata’ ».

« Tout le monde me connaît sous le nom de Chata, personne ne connaît mon vrai nom », raconte-t-elle en riant.



Cet surnom accompagne une vie entière dans le quartier d’Urías, où elle arriva après son mariage à Ciudad Obregón; à Mazatlán, elle forma sa famille et éleva ses quatre enfants, puis bâtit, avec effort et épargne, la maison où elle partage aujourd’hui un commerce avec sa petite-fille et ses arrière-petits-enfants.

Son mari et elle vécurent à peine deux mois à Obregón avant de s’installer à Mazatlán. Ils furent mariés pendant 56 ans. Lui est décédé il y a six ans, mais la vie de Doña Chata est restée liée à la maison et au commerce qu’elle avait commencé dès son installation à Urías.

De vender carbón a construir un negocio propio

Au début, elle vendait du charbon et du pétrole (tractolina), des produits nécessaires pour les poêles du siècle passé. Plus tard, une fois qu’elle put rassembler un peu d’argent, elle acheta des jouets pour les proposer dans sa boutique.

« J’investissais ce que je gagnais et tout ce que mon mari me donnait comme petit revenu, je l’investissais aussi », se souvient-elle.



C’était une autre époque, dit-elle: avec cent pesos on pouvait se nourrir toute la semaine. Chaque gain, aussi petit soit-il, pouvait devenir une marchandise nouvelle.

Avec patience, elle élargit son offre. Plus tard elle se lança dans la mercerie et les articles électroniques, un secteur qu’elle apprit à connaître de près parce que son mari avait un atelier au centre de Mazatlán.

Elle apprit à proposer antennes, bandes, fusibles, câbles et d’autres petites pièces recherchées par ceux qui réparaient les téléviseurs et appareils.

Ainsi, à force d’observer, de poser des questions et de prendre soin de ses clients, elle a soutenu l’entreprise. Elle eut aussi une boutique pendant 15 ans, même si elle n’avait pas pu aller à l’école et qu’elle ne savait ni lire ni écrire ni faire les comptes au début.

« Je ne savais pas faire les comptes, mais je me suis formée et je n’ai pas fait faillite; j’ai su mener le commerce à bon port », dit-elle fièrement.



Sa persévérance n’a pas seulement permis que le commerce reste ouvert: elle a aussi aidé à faire vivre ses enfants. « À mes quatre enfants, je leur ai donné des études et ils les ont obtenues ».

Avec ce qu’elle gagnait et ce qu’elle parvenait à économiser, elle a progressivement construit sa maison. Elle n’a pas tout élevé d’un coup: elle achetait des matériaux chaque semaine et ajoutait une pièce lorsque c’était possible.

« J’économisais chaque semaine et j’achètais du matériel; c’est ainsi que j’ai érigé chaque pièce jusqu’à obtenir ce que j’ai aujourd’hui », raconte-t-elle.



La papeterie et mercerie « Chata » est aujourd’hui gérée par sa petite-fille Betsy, qui a intégré les articles scolaires. La petite-fille ouvre le magasin le matin et le ferme l’après-midi; Doña Chata reste à la maison, veillant sur son arrière-petit-fils et sur ceux qui entrent et sortent.

Le commerce, qui a été le soutien à de nombreuses étapes de sa vie, est aujourd’hui aussi un espace pour se soutenir mutuellement.

Ocho años sin ver y el valor de volver a mirar

L’un des moments les plus difficiles survint lorsque elle souffrit de cataractes dans les deux yeux. Elle passa huit ans sans voir. À la maison, elle s’orientait en touchant les meubles et, pour servir les clients, ses petites-filles écrivaient les prix sur des bocaux afin qu’elle puisse les reconnaître.

« Je demandais aux clients de me dire dans quel bocal se trouvait ce qu’ils voulaient acheter et moi, je mettais la main, ainsi je les servais », se rappelle-t-elle.



Même sans pouvoir voir, elle continua à travailler et à s’occuper de la maison. Elle prenait aussi soin de son mari, alors atteint de problèmes de prostate, qui devait se rendre à l’Hôpital Général pour changer son sonde.

Elle le portait sur une chaise roulante et se déplaçait en auriga, une tâche qu’elle accomplissait malgré ses propres limites.

« Je me suis appris à me débrouiller toute seule et à m’occuper de lui sans voir », affirme-t-elle.



Selon ses dires, son mari ne voulait pas qu’elle se fasse opérer. Après son décès, une amie de Betsy lui parla de Cáritas et de la possibilité d’obtenir une aide pour voyager à Culiacán et se faire opérer à moindre coût.

Pour réunir l’argent, Doña Chata vendit ce qu’elle pouvait: étagères, chaises, vitrines et meubles. Elle se fit opérer d’abord d’un œil et, quinze jours plus tard, de l’autre. Retravailler et revoir fut une bénédiction et un nouveau départ.

« Je me suis opérée d’un œil et quinze jours après, du second; et j’ai retrouvé la vue grâce à Dieu ».



Mais la récupération n’effaça pas toutes les tristesses. Ensuite, elle perdit deux petits-enfants et un autre, qui est marin, disparut; on ignore encore ce qui est arrivé à lui.

Ils étaient des jeunes gens qu’elle avait élevés et qui vivaient dans la partie supérieure de la maison. La douleur fut telle que, pendant un temps, elle perdit l’envie de gérer le commerce et chercha de l’aide médicale pour la dépression et l’anxiété.

Sa petite-fille lui proposa d’installer la papelería et d’utiliser la marchandise qui restait. Doña Chata accepta: ainsi Betsy pourrait subvenir à ses enfants et toutes deux auraient de la compagnie.

Le petit garçon, très proche de sa grands- mère, est devenu une source d’encouragement lors des jours difficiles.

« Je ne voulais plus rien savoir du commerce, mais aujourd’hui je veille sur ma petite-fille et ses enfants, qui sont ceux qui sont ici avec moi ».



Aujourd’hui, même si certaines blessures subsistent, elle trouve des motifs pour se lever et accompagner sa famille.

Son histoire n’est pas faite d’une seule victoire, mais de nombreuses décisions quotidiennes: réinvestir ce qui a été gagné, apprendre à tenir les comptes, prendre soin de ses proches et chercher les moyens de retrouver la vue.

Elle a perdu beaucoup, mais elle a également construit une vie entière à Urías, entre sa maison et le commerce qui porte son surnom.

« Il faut continuer d’aller de l’avant tant que Dieu le veut », dit Doña Chata.



Et, en regardant la maison qu’elle a bâtie pièce par pièce et la famille qui l’entoure encore, elle conclut par une phrase résumant son chemin: « Bien que j’aie énormément souffert, je suis toujours là et pouvoir revoir est une bénédiction ».