Pocos lo saben, pero l’une des marques chinoises d’automobiles les plus vendues au Mexique fête ses 40 ans. Geely est née en 1986, bien avant que son nom n’apparaisse dans une agence mexicaine, et ces 40 années racontent l’histoire d’une entreprise qui a commencé par fabriquer des pièces pour réfrigérateurs et qui n’était en rien improvisée.

En fait, Geely avait déjà 37 ans d’histoire lorsque elle est arrivée au Mexique, à la fin de 2023. À cette époque, elle a acheté Volvo, pris le contrôle de Lotus et créé deux marques propres : Lynk & Co, pensée pour un public jeune, et Zeekr, spécialisée dans les voitures électriques de luxe.

Et ici, en temps record, elle est passée d’inconnue à dépasser Honda et à talonner Hyundai et Ford. Cette histoire se comprend mieux par étapes.

Des réfrigérateurs aux voitures : ainsi tout a commencé

Pour comprendre Geely, il faut faire connaissance avec Li Shufu, né en 1963 dans un village agricole de Taizhou, dans la province chinoise de Zhejiang. Dans son enfance, posséder une voiture était un luxe impensable pour toute famille de sa communauté.

Puis, avec de l’argent prêté par des proches, Li fonda en novembre 1986 une activité de pièces pour réfrigérateurs. C’était le point de départ officiel des 40 ans de Geely, même si personne n’imaginait alors qu’elle finirait par fabriquer des voitures.

À propos du nom, Geely vient du chinois Jílì, qui se traduit par chanceux ou prospère. Rétrospectivement, cela s’est avéré juste.

Des motos à la première voiture

Ensuite vint une tournure radicale. En 1994, elle rachète une usine d’État de motocyclettes en faillite et commence à produire des motos et des scooters bon marchés. En 1997, elle entre dans le secteur automobile et en 2001 obtint l’autorisation du gouvernement chinois pour fabriquer les voitures de manière officielle.

Grâce à cette autorisation, elle devint la première grande automobile privée de Chine. Et ce détail pèse : parmi les marques chinoises les plus vendues au Mexique, Geely est la seule où l’État chinois ne figure pas dans la structure du capital.

Volvo et Lotus : les acquisitions qui l’ont rendue célèbre

Pourtant, la renommée mondiale est arrivée en 2010. Cette année-là, Geely a acheté Volvo Cars à Ford pour près de 1 800 millions de dollars, une opération qui fut accueillie avec beaucoup de méfiance à l’époque.

Avec le temps, l’enjeu s’est révélé payant. Geely a laissé Volvo opérer de manière indépendante, la marque suédoise a retrouvé le cap et le groupe chinois a appris par l’exemple comment construire une voiture sûre avec une qualité européenne. Si quelque chose caractérise les 40 ans de Geely, c’est cet achat.

En termes simples, c’était comme acquérir une université complète d’ingénierie automobile et emporter les notes.

Lotus, Mercedes-Benz et même les taxis de Londres

Au fil des années, et déjà dans la seconde moitié des quarante années de Geely, la réputation d’acheteur a laissé la place à celle de créateur. En 2016 naît Lynk & Co, pensée pour un public jeune et connecté, et en 2021 arrive Zeekr, sa marque premium de voitures électriques.

Aujourd’hui, Geely, Lynk & Co et Zeekr forment Geely Auto Group, et leurs chiffres impressionnent. Entre janvier et septembre 2026, elle a vendu 2 235 481 véhicules, record pour cette période. Seulement en septembre, 65% de ses ventes étaient électriques ou hybrides rechargeables.

Dans le cas de Zeekr, la croissance est encore plus marquante : au premier semestre 2026, elle a vendu 178 000 voitures, soit 97% de plus qu’un an auparavant.

Un géant qui vend déjà hors de Chine

Sur le plan international, l’expansion va à toute vitesse. Au cours du premier semestre 2026, elle a exporté 474 228 voitures, 158% de plus qu’un an auparavant, et a relevé son objectif annuel d’exportation de 640 000 à 920 000 unités.

Pour dimensionner l’ampleur, ces exportations sur six mois équivalent à près des deux tiers de tous les véhicules neufs vendus au Mexique durant ce même semestre.

Geely au Mexique : de l’arrivée à la porte du Top 10

Passons maintenant au marché mexicain. Dans les 40 ans de Geely, son chapitre mexicain est le plus court et peut-être le plus explosif : arrivée fin 2023 avec deux SUV, Coolray et Geometry C, et clôture 2025 avec plus de 22 000 unités vendues, soit une hausse de 234 % par rapport à l’année précédente.

Au cours de 2026, le rythme s’est accéléré. Entre janvier et septembre, elle a placé 35 912 voitures, soit 181,3 % de plus que sur la même période de 2025, et sa part de marché est montée à 3 %, la plus forte progression parmi les marques chinoises.

Avec cela, elle dépasse déjà, sur l’ensemble, des marques ayant des décennies d’ancienneté dans le pays, comme Honda, Suzuki et Mitsubishi. Et dans des mois comme mars, août et septembre, elle s’est hissée dans le Top 10 des ventes mensuelles.

Derrière ce saut se cache un produit clé : l’Emgrand, une berline compacte au prix de sous-compacte qui entre janvier et juin a totalisé 9 855 unités et s’est glissée parmi les dix voitures les plus vendues du pays.

À propos, la répartition des ventes en dit aussi long : 55 % concernent des modèles à essence et 45 % des véhicules électrifiés.

40 ans de Geely avec l’objectif du premier rang en Chine

En ce qui concerne la lutte entre marques chinoises, septembre a laissé un signal clair. Geely a vendu 4 306 unités, à peine 50 de plus que MG, et a été la première marque chinoise du mois parmi celles qui déclarent leurs ventes à l’INEGI. En août, elle avait déjà obtenu le même résultat.

Cependant, dans l’accumulation annuelle, MG lui dépasse encore d’un peu plus de 4 000 unités. Pour rester en tête sur l’année, Geely doit accroître son écart mois après mois, car aujourd’hui MG la devance de peu.

Pour l’avenir, la marque prépare 16 lancements entre hybrides, électriques et modèles à essence, et cherche à atteindre 100 distributeurs dans le pays au cours de 2026.

Plus de données sur Geely

Photographe avant d’être homme d’affaires. Au début des années quatre-vingt, Li Shufu avait une activité de photographie qui dut fermer faute d’obtention des autorisations officielles.

Au début des années quatre-vingt, Li Shufu avait une activité de photographie qui dut fermer faute d’obtention des autorisations officielles. Quatre frères et un réfrigérateur. En 1984, Li et ses trois frères ouvrirent une usine d’évaporateurs, la pièce qui refroidit l’intérieur d’un réfrigérateur. Deux ans plus tard naquit officiellement Geely.

En 1984, Li et ses trois frères ouvrirent une usine d’évaporateurs, la pièce qui refroidit l’intérieur d’un réfrigérateur. Deux ans plus tard naquit officiellement Geely. Un nom qui porte chance. Li Shufu s’appelait à l’origine Li Xufu et changea de nom en entrant à l’école; Shufu signifie quelque chose comme érudit avec bonne fortune. Geely, de son côté, se traduit par prospère ou chanceux.

Li Shufu s’appelait à l’origine Li Xufu et changea de nom en entrant à l’école; Shufu signifie quelque chose comme érudit avec bonne fortune. Geely, de son côté, se traduit par prospère ou chanceux. Université maison. En 2000, il fonda l’Université Geely de Pékin pour former les ingénieurs et techniciens dont son entreprise avait besoin.

En 2000, il fonda l’Université Geely de Pékin pour former les ingénieurs et techniciens dont son entreprise avait besoin. Propriétaire des taxis de Londres. Geely contrôle LEVC, le fabricant des célèbres taxis noirs londiniens.

Geely contrôle LEVC, le fabricant des célèbres taxis noirs londiniens. Reine du carburant en Chine. Malgré son pari sur l’électrification, Geely demeure neuf années durant la marque d’automobiles à combustion la plus vendue en Chine.

Malgré son pari sur l’électrification, Geely demeure neuf années durant la marque d’automobiles à combustion la plus vendue en Chine. Le luxe qui cartonne chez soi. Au premier semestre 2026, Zeekr 9X fut le véhicule le plus vendu en Chine parmi ceux coûtant plus de 500 000 yuans, près de 1,3 million de pesos.

Au premier semestre 2026, Zeekr 9X fut le véhicule le plus vendu en Chine parmi ceux coûtant plus de 500 000 yuans, près de 1,3 million de pesos. Cousins chez l’agence d’en face. Geely Monjaro partage la plateforme avec la nouvelle Renault Koleos, qui est aussi vendue au Mexique.

Geely Monjaro partage la plateforme avec la nouvelle Renault Koleos, qui est aussi vendue au Mexique. Fabriqué dans trois villes. Tous les Geely qui arrivent au Mexique sortent des usines de Hangzhou, Ningbo et Xi’an.

Monjaro EM-i : le cadeau d’anniversaire

Juste pour célébrer les 40 ans de Geely, la marque a présenté à Acapulco la Monjaro EM-i, sa nouvelle SUV emblème. C’est son deuxième hybride plug-in au Mexique et son quatrième véhicule électrifié, après les électriques EX5 et EX2 et l’hybride plug-in EX5 EM-i. C’est aussi le seul modèle de la gamme vendu à la fois en version essence et en version électrique.

Traduit en langage courant, un hybride plug-in est une voiture qui se recharge à une prise, comme un téléphone, et qui au quotidien peut fonctionner uniquement à l’électricité. Si la batterie se vide, le moteur à gasolina prend le relais et le voyage continue sans souci.

En chiffres, la Monjaro EM-i peut parcourir jusqu’à 130 km uniquement en électrique et 1 095 km en combinant les deux moteurs, soit plus qu’un trajet CDMX vers Monterrey sans s’arrêter pour faire le plein. Dans sa version haut de gamme, elle délivre 335 chevaux, dispose d’une traction intégrale et accélère de 0 à 100 km/h en 5,8 secondes, un chiffre digne d’une sportive.

En termes de prix, elle débute à 747 900 pesos pour la version GL et atteint 819 900 pesos pour la GF, avec une prime de lancement de 20 000 pesos. Comme rivaux directs, elle a la Mitsubishi Outlander PHEV et la BYD Song Plus, et la marque espère vendre 400 unités par mois.

Défis à relever pour continuer à croître

Pourtant, croître rapidement ne garantit pas de rester durablement. Le Mexique a déjà vu des marques chinoises décoller puis perdre de la vitesse, et Geely affronte les mêmes défis : service après-vente, disponibilité des pièces détachées, valeur de revente et droits de douane, car tous ses modèles destinés au marché mexicain viennent de Chine.

Cependant, l’histoire joue en sa faveur. Quatre décennies d’expérience, Volvo dans le portefeuille et une présence dans plus de 100 marchés ne s’improvisent pas. Si elle maintient le rythme, les 40 ans de Geely pourraient se conclure par un cadeau supplémentaire : s’imposer dans le Top 10 et devenir la marque chinoise préférée des Mexicains.