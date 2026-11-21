Ce week-end se disputera la dernière journée du Torneo de Apertura 2026 de la Liga MX et l’on attendra beaucoup d’émotions, car tout n’est pas encore défini quant à qui se qualifiera pour la Liguilla du football mexicain. C’est pourquoi nous partageons les horaires et l’endroit où vous pourrez suivre en direct les matchs.

Qui peut encore se qualifier pour la Liguilla de l’Apertura?

À partir de ce vendredi 20 novembre vient le coup d’envoi de la 17e journée de la Liga MX, avec la rencontre Puebla contre San Luis. Au cours du week-end, les dernières places pour la grande fête du football mexicain seront attribuées. Parmi les équipes qui ont encore des chances de qualification figurent : Monterrey, León, Santos, Pachuca, Tijuana, Querétaro et Pumas.

Ces 7 équipes se disputeront les 3 billets qui restent à attribuer, mais parmi elles, les plus susceptibles d’avancer sont Santos, León et Monterrey. Toutefois, tout peut arriver lors de la dernière journée de la phase régulière.

Parmi les équipes qui ont déjà assuré leur place en Liguilla se trouvent Cruz Azul, América, Atlas, Toluca et Chivas, mais ce qui peut encore changer, c’est celui qui terminera la saison régulière en tant que super leader.

Partidos y horarios de la jornada 17 de la Liga MX

En seguida te dejamos las fechas y horarios (hora del centro de México)de los juegos de este fin de semana:

Viernes 20 de noviembre:

Puebla vs San Luis

Hora: 19:00

Estadio: Cuauhtémoc

Transmisión: ESPN y Disney+

FC Juárez vs Atlas

Hora: 21:00

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Canal 7, FOX y FOX One

Tijuana vs Atlante

Hora: 21:10

Estadio: Caliente

Transmisión: FOX One

Sábado 21 de noviembre:

Pachuca vs Toluca

Hora: 16:50

Estadio: Hidalgo

Transmisión: FOX One

Santos vs León

Hora: 17:00

Estadio: TSM Corona

Transmisión: ESPN, Disney+ y ViX

Pumas vs. Monterrey

Hora: 19:00

Estadio: Olímpico

Transmisión: Canal 5, TUDN et ViX

Tigres vs América

Hora: 21:00

Estadio: Universitario

Transmisión: Canal 7, FOX y FOX One

Domingo 22 de noviembre:

Chivas vs Cruz Azul

Hora: 17:07

Estadio: Akron

Transmisión: Prime Video

Querétaro vs Necaxa