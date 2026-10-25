Après une journée disputée en milieu de semaine, nous entrons dans la phase finale du Apertura 2026, où de nombreuses équipes jouent leur survie et leurs dernières chances de décrocher une place en Liguilla, et où les calcullatrices commencent à peser autant que les performances sur le terrain.

À quelques semaines seulement de la fin de la phase régulière, les clubs de la Première Division mexicaine se trouvent confrontés à une situation d’urgence compétitive, conscients que tout faux pas à ce stade compromet gravement leurs ambitions, et en rappelant que dans ce championnat il n’y a pas de Play-In non plus, ce qui réduit encore les possibilités pour les équipes.

Les points forts du programme de la J14 de l’Apertura 2026

Amérique, Chivas et Cruz Azul restent en lice pour les quatre premières places en vue de la fin du tournoi, contrairement à Pumas qui doit enchaîner les victoires pour assurer sa qualification en quarts de finale de la Liga MX après avoir été finalistes lors du semestre précédent.

Pour cette Journée 14, le programme propose des affiches de haut niveau. Le choc qui se déroule dans la Sultane du Nord entre Monterrey et Chivas attire les regards des nocturnes, un duel où les tapatíos doivent démontrer leur solidité en tant qu’équipe visiteuse face à l’une des formations les plus puissantes du championnat.

Quelques heures plus tard, le Stade Olympique Universitaire sera le théâtre où Pumas recevra les Tigres, dans un match où le perdant pourrait dire adieu à ses chances de qualification en Liguilla. Par la suite, Cruz Azul rendra visite aux Gallos Blancos, qui cherchent à se relever après les deux défaites consécutives qu’ils ont subies.

Par ailleurs, la confrontation América vs Pachuca est une rivalité qui a historiquement promis de l’intensité, tandis que l’Atlas tentera de faire valoir sa localisation face au Puebla pour rester dans la course aux places de reclasificación. Ces rencontres seront diffusées aussi bien sur la télévision ouverte que sur streaming.

Où regarder en direct les matchs de la Liga MX ?

Necaxa contre FC Juárez

Date : Vendredi 23 octobre 2026

Heure : 19h00 (heure centrale du Mexique)

Lieu : Estadio Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes

Diffusion : FOX

Atlante contre Atlético de San Luis

Date : Vendredi 23 octobre 2026

Heure : 21h00 (heure centrale du Mexique)

Lieu : Estadio Banorte, Mexico

Diffusion : TV Azteca, ESPN

León contre Toluca

Date : Samedi 24 octobre 2026

Heure : 17h00 (heure centrale du Mexique)

Lieu : Estadio Nou Camp, León, Guanajuato

Diffusion : FOX

Monterrey contre Chivas

Date : Samedi 24 octobre 2026

Heure : 18h00 (heure centrale du Mexique)

Lieu : Estadio BBVA, Guadalupe, Nuevo León

Diffusion : TUDN, ViX

Pumas contre Tigres

Date : Samedi 24 octobre 2026

Heure : 21h10 (heure centrale du Mexique)

Lieu : Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Diffusion : TUDN, ViX

Atlas contre Puebla

Date : Dimanche 25 octobre 2026

Heure : 17h00 (heure centrale du Mexique)

Lieu : Estadio Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Diffusion : Televisa, TUDN, ViX

Querétaro contre Cruz Azul

Date : Dimanche 25 octobre 2026

Heure : 19h00 (heure centrale du Mexique)

Lieu : Estadio Corregidora, Querétaro, Querétaro

Diffusion : FOX

América contre Pachuca

Date : Dimanche 25 octobre 2026

Heure : 19h05 (heure centrale du Mexique)

Lieu : Estadio Banorte, Ciudad de México

Diffusion : Televisa, TUDN, ViX

Tijuana contre Santos Laguna