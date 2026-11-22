Topolobampo, Sinaloa – La force agricole de Sinaloa n’est pas en conflit avec le développement industriel. Le nord de l’État réunit des infrastructures, de l’énergie et une localisation stratégique pour attirer de nouveaux investissements qui permettront de diversifier l’économie, créer des emplois et renforcer les chaînes de valeur liées au secteur agricole.

Le corridor Los Mochis-Topolobampo dispose des conditions pour devenir l’un des principaux pôles industriels du nord-ouest du Mexique.

Sa connexion portuaire, ferroviaire, routière et aéroportuaire, associée à sa capacité énergétique, ouvre des opportunités pour développer de nouvelles activités économiques sans déloger la vocation agroalimentaire de la région.



Cette perspective prend de l’importance dans un État où la production de grains, de légumes et d’aliments soutient une bonne partie de l’activité économique. L’enjeu consiste à tirer parti de cette expérience productive et à la compléter par des industries qui apportent de la valeur ajoutée, des emplois spécialisés et de nouvelles opportunités pour les générations à venir.

Une industrie qui renforce l’agriculture

La croissance industrielle peut devenir un allié de l’agriculture. Des activités comme le stockage, la réfrigération, l’emballage, le transport, la fabrication d’engrais et le développement de machines représentent des opportunités pour élargir les services dont a besoin le secteur agroalimentaire.

À cette infrastructure s’ajoutent des actifs stratégiques de la région, tels que la Terminal de Refinados, capable de stocker 1,18 million de barils, et la centrale électrique Topolobampo III, qui dispose d’une capacité installée de 766 mégawatts.

Des investissements qui transforment le nord de Sinaloa

Parmi les projets qui visent cette transformation figure Tango Solar, de DH2, dans la municipalité d’El Fuerte. L’initiative prévoit un investissement de 1,172 milliard de dollars pour produire de l’hydrogène vert par électrolyse solaire, avec une capacité d’environ 41 485 tonnes par an.

À Topolobampo, le projet de l’usine de fertilisants Proman est également en développement, avec un investissement de 1,8 milliard de dollars. Le projet prévoit de produire 800 000 tonnes annuelles de matière première destinée à la fabrication d’engrais.

À ces initiatives s’ajoute Pacífico Mexinol, de Transition Industries, qui prévoit de produire 1,8 million de tonnes de méthanol, une matière première utilisée dans diverses activités industrielles. En février 2026, l’approvisionnement en gaz naturel pour le projet a été assuré, par le biais d’un accord avec CFEnergía pour environ 160 millions de pieds cubes par jour.

Diversifier pour générer davantage d’opportunités

Le défi pour Sinaloa sera de transformer ces investissements en emplois permanents, en fournisseurs locaux et en nouvelles chaînes de valeur qui bénéficient aux communautés.

L’industrie n’a pas à entrer en concurrence avec le secteur agricole. Si les deux secteurs progressent de manière complémentaire, le nord de l’État peut construire une économie plus diversifiée, capable de tirer parti de sa tradition agricole et d’ouvrir de nouvelles opportunités de développement.